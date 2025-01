Genoa-Monza, 24 i convocati da Vieira: escluso ancora Balotelli. Per lui futuro sempre più lontano dal Grifone

Genova. Questa sera (27 gennaio ore 20.45) il Genoa ospiterà al “Ferraris” il Monza, fanalino di coda della Serie A. Il tecnico del Grifone, nella conferenza pre gara, ha definito la sfida contro i brianzoli “una partita che non possiamo sbagliare”.

Mister Vieira per la gara casalinga ha recuperato Ekuban, Messias, Vitinha e Norton-Cuffy. Prima convocazione anche per il neo acquisto Cornet.

Chi non prenderà parte al match è invece Mario Balotelli, che non appare tra i 24 convocati. Che questa sua ennesima esclusione (la seconda consecutiva dopo la trasferta di Roma) sia un chiaro segnale che SuperMario non faccia più parte del progetto dopo solo tre mesi?

Quel che è certo è che il numero 45, con il francese in panchina, ha collezionato solamente 33 minuti in campo (recuperi esclusi) forse troppo pochi per uno che era stato chiamato (con Gilardino ancora in panchina) a risollevare le sorti dell’attacco rossoblù. Ora non ci resta che attendere gli ultimi giorni di calciomercato per capire se Balotelli sarà ancora un giocatore del Grifone. Al momento però sembra netta la scelta di mister Vieira.

Tra i convocati non c’è nemmeno Alessandro Zanoli, fermato da un attacco influenzale.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Leali, Stolz, Sommariva;

Difensori: De Winter, Martin, Sabelli, Matturro, Norton-Cuffy, Vasquez;

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Thorsby, Pereiro, Masini, Kassa, Miretti;

Attaccanti: Cornet, Ekhator, Vitinha, Ekuban, Messias, Pinamonti, Venturino.