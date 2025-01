Leali del Grifone: al Genoa la rivincita dell’ex erede di Buffon

Era il 2012 quando la Juventus sborsava 5 milioni per assicurarsi Nicola Leali. Le “recensioni” sull’allora 19enne portiere classe 1993 erano extra lusso. Si parlava – e titolava – dell’erede di Gianluigi Buffon. Come per i tanti designati “eredi di” troppo giovani, il destino del portiere di Castiglione dello Stiviere è stato ben lontano dal calcio di altissimo livello.

Convocato nelle Nazionali giovanili dall’Under 16 fino all’Under 21, le ali di Leali non sono riuscite ad avvicinarsi al sole. E il percorso ha preso la via del professionismo di provincia, tra Brescia, Virtus Lanciano, Cesena, Frosinone, Perugia, Foggia e Ascoli. Avventure italiane inframezzate dall’esperienza greca con l’Olympiacos, con cui ha vinto il campionato nella stagione 2016/2017, e in Belgio, l’anno seguente, con l’S.W. Zulte Varengen.

L’approdo al Genoa dopo l’Ascoli sembrava l’epilogo anche un po’ triste di una carriera che ha disatteso le aspettative. Ma come nel motto di quella Juventus di fatto solo sognata, “fino alla fine”, Leali sta ora scrivendo con il Grifone un nuovo capitolo della sua carriera.

Anche complici i problemi fisici di Gollini, Gilardino deve affidarsi al secondo portiere. La prima da titolare per Leali è il 2 a 2 contro il Bologna del 19 ottobre scorso. In 12 partite Leali ha tenuto la porta inviolata per ben 5 volte. Il che significa nel 41% delle gare disputate. Meglio di lui soltanto i portieri delle big: Meret (9/16), Sommer (9/17), Maignan (8/17), Di Gregorio (7/13).

Migliore in campo contro il Milan (0 a 0), la partita più bella di Leali è stata forse quella contro l’Empoli. Anche in questo caso è stato nominato Player of the Match a fine partita. La paratona sulla botta di Cacace sul finire di primo tempo e soprattutto il rigore neutralizzato ad Esposito.

Leali del Grifone, fin troppo facile.