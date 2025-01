Genoa, buone notizie per Ruslan Malinovskiy: si allena con il pallone

Genova. L’ultima volta che lo abbiamo visto in campo era la partita contro il Venezia (del 21 settembre 2024), poi da lì in avanti per Ruslan Malinovskiy un lungo calvario per uscire dal tremendo infortunio che lo aveva colpito: la frattura del perone.

A poco più di tre mesi però una buona notizia per il giocatore stesso e per il mondo del Genoa, infatti oggi il calciatore (come documentato da lui stesso sui suoi profili social) è tornato a prendere nuovamente confidenza con il pallone.

Il percorso è ancora lungo, infatti il giocatore non è ancora assolutamente in gruppo e ci vorrà tempo. Ma i progressi ci sono.

Migliorano anche le condizioni di Maturro che aveva riportato una problematica alla spalla a fine dicembre. Anche le condizioni di Messias sono in miglioramento.