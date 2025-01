Genoa, al via il calciomercato: caccia a un esterno offensivo

Genova. Da spauracchio a possibilità per rafforzarsi. Al via oggi il calciomercato, che chiuderà il 3 febbraio e per il Genoa il sentiment rispetto a un mese fa è cambiato. Il nuovo proprietario del Genoa Dan Sucu ha non solo messo in sicurezza la società, ma anche rassicurato una piazza che temeva il mercato di gennaio come una finestra per cessioni eccellenti a causa della necessità finanziarie del club.

Il ricordo delle cessioni prima di Dragusin proprio un anno fa e poi di Gudmundsson e Retegui è ancora fresco e bruciante tra i tifosi. Invece la direzione che la dirigenza rossoblù pare intenzionata a intraprendere non è da ‘lacrime e sangue’. I movimenti di mercato della società rossoblù in uscita potrebbero già far fruttare la collaborazione con il Rapid Bucarest nell’ottica di far crescere giocatori che nel Genoa non stanno trovando spazio per vari motivi, come Ankeye, per esempio.

In entrata l’obbiettivo dichiarato invece è uno solo: un esterno offensivo.

Il nuovo modulo di Vieira, il 4-3-3, sinora è stato realizzato con Miretti adattato ad attaccante esterno, non propriamente il suo ruolo. La prolungata assenza di Messias impone un intervento.

Sul fronte Balotelli il giocatore sembra intenzionato a giocarsi tutte le sue carte per guadagnare spazio e a non mollare il colpo. I video motivazionali che posta sui social sembrano un chiaro messaggio: oggi sono più forte, quindi niente fuga verso altri lidi, probabilmente.