Ospedale Gaslini, gli ospiti della cerimonia sfrattano i lavoratori dalla mensa: scatta la protesta

Genova. “Rispetto per chi lavora!”. È lo striscione comparso davanti alla mensa dell’ospedale Gaslini nel giorno della cerimonia per la posa della prima pietra del Padiglione Zero con autorità e media. Perché quei locali frequentati quotidianamente dai dipendenti dell’istituto oggi sono occupati dal banchetto degli ospiti invitati all’evento.

I lavoratori sono stati avvisati con una comunicazione interna firmata dai vertici dell’istituto, il presidente Edoardo Garrone e il direttore Renato Botti: “Il servizio mensa per il pranzo di venerdì 31 gennaio, che sarà garantito per tutti i dipendenti, non verrà svolto all’interno della sala mensa – si legge -. Il servizio provvederà alla consegna di cestini con il pasto prenotato, da ritirare presso i banchi del ristorante aziendale. Sarà poi possibile consumare il pasto nel proprio reparto”. La nota specifica che si tratta di una “misura eccezionale”.

E così è scattata la protesta da parte dei delegati sindacali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Usb. “Inevitabilmente un cantiere dentro un ospedale attivo avrebbe comportato sacrifici per lavoratrici e lavoratori, ma soprattutto all’utenza – spiega Daniela Basso della Funzione Pubblica Cgil -. I lavoratori hanno risposto positivamente, hanno continuato a lavorare seriamente come da sempre fanno i lavoratori del Gaslini. Nella prima occasione in cui si tiravano le prime somme e si sarebbe potuto condividere il raggiungimento di un primo obiettivo, cioè la posa della prima pietra, i lavoratori non sono stati invitati a partecipare, se non nella figura di qualche rappresentante dirigente, ed è stato loro impedito di accedere al locale della mensa, perché è occupata dagli ospiti, ed è stato ulteriormente ridotto il numero dei parcheggi disponibili“. Per “esprimere gratitudine” è stato chiesto all’azienda Cirfood, che fornisce i pasti, di offrire “un menù speciale per la giornata di lunedì 3 febbraio”.

“Anche noi siamo arrivati al punto da chiedere alla politica regionale se ha intenzione di farsi curare dagli operatori sanitari o dalla dirigenza, perché quello che è accaduto oggi è veramente vergognoso – attacca Luca Nanfri dell’Usb -. Ha ferito e ha dato molto fastidio a chi in questi anni ha portato il Gaslini ad essere un’eccellenza. L’eccellenza continua ad essere tale grazie a chi viene a mangiare in mensa e paga quel poco che deve pagare per avere un pasto più o meno decente, non certo grazie a coloro ai quali viene riservata ad oggi la mensa”.

Nella comunicazione recapitata ai lavoratori si annunciava anche che il silos interrato sarebbe stato riservato “in funzione dell’evento” e si avvisava di possibili “congestioni di accesso veicolare”, invitando a evitare l’uso dell’auto e concedendo una giornata aggiuntiva di smart working ove previsto dal contratto.

“Ricordiamo che, a causa del cantiere, le tariffe per poter accedere al parcheggio da parte dei lavoratori sono state moltiplicate del 150% e il disagio è nel quotidiano – aggiunge Basso -. Ogni giorno le multe fioccano all’interno dell’istituto, ai lavoratori e alle lavoratrici, mentre oggi ci sono macchine parcheggiate dappertutto. Noi non è che non volessimo che si facesse una cerimonia, ma avremmo voluto che venisse fatta in permettendo ai lavoratori di partecipare e non relegandoli a una posizione assolutamente di serie B, se non peggio”.

Ad anticipare la denuncia dei sindacati era stato ieri Stefano Giordano, consigliere regionale del M5s, a sua volta ex sindacalista dell’Usb: “La mensa è chiusa ai dipendenti, con tanti cari saluti al loro diritto a un pasto sereno e confortevole. In compenso, al personale dell’ospedale sarà consegnato (previa prenotazione!) un fantozziano pranzo al sacco con un paio di panini. È questo il rispetto che il centrodestra e i dirigenti hanno dei lavoratori del comparto sanitario? Altro che Angeli… un sacchetto e via”.

“Ha davvero senso organizzare cerimonie e banchetti per una posa della prima pietra? In un contesto come quello attuale, servirebbe più sobrietà e rispetto per le difficoltà reali della città e del Paese – commenta Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Orlando -. Sobrietà che, di certo, manca in un evento dove si crea disagio ai lavoratori e alle lavoratrici dell’ospedale. In un luogo come il Gaslini, dove si combattono malattie e sofferenze ogni giorno, sarebbe servito più rispetto e meno ostentazione. Non a caso questa mattina abbiamo assistito a file di automobili per partecipare alla cerimonia con conseguente blocco dei mezzi di soccorso. Meno proclami e più fatti: di questi hanno bisogno pazienti, lavoratrici, lavoratori, cittadine e cittadini”.