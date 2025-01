Gaslini, la befana arriva in 500: si rinnova l’iniziativa del Fiat 500 Club Italia insieme alla Band degli Orsi

Genova. Anche quest’anno al Gaslini la befana arriva in 500. Torna infatti anche per questo 2025 l’atteso appuntamento del Fiat 500 Club Italia di Garlenda dedicata ai bambini ricoverati nel nosocomio genovese ai quali verranno portati doni. La giornata è organizzata dal Coordinamento di Genova con la collaborazione dell’associazione “La Band degli Orsi“, sempre occupata a rendere più gradevole la forzata permanenza dei piccoli bisognosi di cure e delle loro famiglie presso l’ospedale.

Le circa 35 auto si incontreranno a Genova in zona Foce alle 9 e poi partiranno in convoglio, addobbate a festa, per raggiungere l’ospedale ed essere parcheggiate davanti al padiglione 16. Ad attenderle come sempre ci sarà il presidente della “Band”, Pierluigi Bruschettini, che gestirà assieme al proprio staff la distribuzione dei doni. I Cinquecentisti verranno poi accompagnati presso la “Casa Rossa”, dove si trovano alcuni alloggi delle famiglie dei piccoli degenti.

Questo è uno degli eventi tradizionali del Fiat 500 Club Italia, che si perpetua ormai da oltre 20 anni. Grazie ad iniziative come questa, che si tengono in moltissime città italiane, non solamente in occasione delle feste, la 500 è diventata sinonimo di solidarietà e amicizia.

Massimo oggetto di espressività del genio italiano nel mondo, la 500 è anche mezzo per fare del bene: un’auto a misura di bambino, che è stata presente in tutte le nostre famiglie e che oggi rivive promuovendo la pace e la gentilezza. L’auto del cuore, come la definiscono, a ragione, i soci del Fiat 500 Club Italia.