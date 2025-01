La banda dei pomelli d’ottone colpisce ancora: porte e portoni “alleggeriti” a Sestri Ponente

Genova. “Questa notte al civico 6 hanno rubato quasi tutti i pomoli delle porte. Tenete gli occhi aperti”. Queste le parole di un piccolo volantino comparso questa mattina nei portoni divia Fabrizio del Carretto, Sestri Ponente, dove, nella notte, sarebbero stati rubati i pomelli d’ottone delle porte del caseggiato.

L’alert vecchio stile – carta e scotch – è stato poi condiviso sui social, dove i gruppi di quartiere hanno rilanciato l’allarme. E dai commenti emerge tutta l’epopea di uno o più ladri seriali che in questi mesi stanno facendo man bassa di pomelli e maniglie fatte di metallo in qualche modo “pregiato” e quindi rivendibile: diversi utenti, infatti, hanno denunciato episodi simili in altre parti del quartiere tra cui via Bengasi, via Corradi e viale Canepa.

Una serie di “colpi” che quindi va avanti da tempo e che fino ad oggi non ha trovato freno: secondo quanto raccontato dai residenti, i furti sarebbero avvenuti principalmente di notte, con i ladri (o il ladro) che introdottisi in portoni rimasti aperti, e quindi quasi sempre senza segni di scasso e senza far troppo rumore. Poi una veloce svitata al pomello, e via, senza lasciar traccia se non lo sgomento di chi, compiendo il classico gesto oramai automatico di chiudere la porta di casa, sotto la mano non trova il consueto pomello rotondo ma una misera e solitaria vite rimasta senza destino.