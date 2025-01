Furto in pizzeria a Pegli, ladri scappano con birra e alcolici: bloccati sul lungomare

Genova. Due uomini sono stati bloccati dai carabinieri la notte scorsa dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno di una pizzeria di Pegli.

Si tratta di un 21enne cittadino tunisino e di un 23enne algerino, che hanno forzato una finestra della pizzeria e sono entrati rubando trenta bottiglie di birra, superalcolici, due telefoni cellulari e alimenti vari. Poco dopo, dall’interno di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, hanno rubato anche due smerigliatrici.

Una pattuglia dei carabinieri del radiomobile è arrivata in zona poco dopo e li ha avvistati sul lungomare di Pegli. Fermati e perquisiti, addosso avevano ancora tutto ciò che avevano rubato. Il 21enne ha provato a scappare dal controllo tirando un calcio a un carabiniere, ma è stato fermato, arrestato e portato nelle camere di sicurezza di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo disposto per luedì mattina. Il 23enne algerino, invece, è stato denunciato per concorso in furto aggravato.r