Genova. Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla polizia per furto di farmaci nella sede del Serd di Sampierdarena, in via Molteni.

A segnalare il furto sono stati gli operatori del Servizio per le Dipendenze territoriale, che intorno alle 7, all’apertura, hanno notato che nella notte qualcuno aveva rotto una finestra e si era introdotto negli ambulatori portando via farmaci per un valore di circa 750 euro.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, conosciuto dagli operatori sanitari, riuscendo a rintracciarlo così poco dopo proprio vicino al Serd.

Dopo averlo identificato, il 31enne è stato accompagnato negli uffici della Questura dove è stato denunciato.