Funivia del Lagaccio, la palla passerà alla prossima amministrazione comunale

Genova. E’ molto probabile che sarà la prossima amministrazione comunale – e di quale colore lo si saprà solo tra qualche mese – a gestire la partita della cosiddetta funivia del Lagaccio, l’impianto a fune che dovrebbe collegare la stazione marittima e forte Begato con fermata intermedia all’altezza di ponte Don Acciai.

Nell’ottobre scorso il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione in parlamento, aveva detto che il Comune di Genova, il 23 settembre, aveva sottoposto il progetto all’Ansfisa, l’autorità nazionale sulla sicurezza dei trasporti, per una valutazione. Aveva aggiunto che il responso sarebbe arrivato “entro 150 giorni dall’apertura della pratica”.

La pratica, però, è stata aperta non prima di un mese fa ed è quindi il nuovo assessore ai Lavori pubblici e progetti Pnrr, Ferdinando De Fornari, a spiegare: “Siamo in attesa delle valutazioni del ministero dei Trasporti, Ansfisa è l’organo tecnico competente, la tempistica per le analisi è di cinque mesi, il lavoro è partito da un mese a questa parte. Per poter avviare il cantiere dobbiamo aspettare il via libera”.

E quindi, tra le tante incognite che allo stato attuale riguardano il progetto – dai costi aggiornati all’interferenza con le infrastrutture esistenti, dall’armonizzazione con il progetto dei quattro assi della mobilità al capitolo degli eventuali ristori, ove previsti – ci sono almeno due certezze.

La prima certezza è che il cantiere aperto ormai quasi un anno fa in piazza Fanti d’Italia, a Principe, è congelato. L’area transennata era destinata all’effettuazione di alcune verifiche per sondare la presenza di sottoservizi laddove dovrà essere costruita la stazione di partenza. Il “cantiere zero” della funivia, propedeutico, non ha visto progressi e a quanto è dato sapere non ci sono state altre indagini sul tracciato della funivia.

L’altra certezza è che la funivia non sarà completata, e probabilmente neppure avviata, sotto l’attuale governo Bucci-Piciocchi, i più convinti sostenitori dell’opera. Le elezioni comunali dovrebbero tenersi tra maggio e giugno – una delle date considerate probabili è l’11-12 maggio – e quindi l’eventuale via libera dell’Ansfisa potrebbe arrivare dopo la tornata elettorale.

Inutile dire che nulla cambierebbe in caso di vittoria del centrodestra, specialmente se – come pare – il candidato sarà proprio il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi. Verosimile invece che una vittoria del centrosinistra porterebbe a uno stop al progetto. Nella coalizione progressista anche le voci che spingono di più sulle infrastrutture (Italia Viva e Azione) sono pesantemente critiche sul progetto, così come il capofila Pd e soggetti come Avs, M5s o Linea Condivisa.

L’opera, del valore di 40,5 milioni di euro, finanziata con fondi complementari al Pnrr (senza quindi la scadenza del 31 dicembre 2025) è stata affidata dal Comune al raggruppamento di aziende Doppelmayr Italia e Collini Lavori. L’appalto per l’esecuzione dei servizi di progettazione e dei lavori di realizzazione del collegamento funiviario, tuttavia, potrebbe prevedere delle penali in caso di mancata realizzazione.

Nel dicembre 2023 la conferenza dei servizi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della funivia, ma nel frattempo c’è stata una modifica agli aspetti estetici dell’impianto a causa di alcune prescrizioni della sovrintendenza.

Rispetto al progetto iniziale, ideato dall’architetto genovese Cillara Rossi per i costruttori lo stile proposto dallo studio Obr di Paolo Brescia (lo stesso che ha disegnato la futura Casa della vela nel Waterfront levante) e Tommaso Principi e ricorda meno la Skyway del Monte Bianco e di più una Genova del passato.

Più precisamente, le stazioni – semplificate fino ai minimi termini, con ingranaggi e pulegge a vista e volumi ridotti di un terzo – sono state ispirate da un lato all’immagine delle gru del porto e dall’altro alla funivia che a Genova venne costruita temporaneamente sopra Carignano in occasione dell’Expo internazionale del 1914.

Sul progetto della funivia pendono quattro ricorsi dei comitati. L’ultimo dei ricorsi è incentrato sul via libera (condizionato) concesso dalla Sovrintendenza speciale per le opere Pnrr a cui il Comune ha inviato la documentazione aggiornata sul progetto.

Ma tra i dubbi avanzati dal fronte del no alla funivia, oltre a quelli legati all’impatto dell’impianto sul quartiere del Lagaccio – un pilone all’altezza dell’Asl e uno nei pressi della ex caserma Gavoglio, dove è in corso di realizzazione un asilo nido – anche quelli sull’efficienza di un’infrastruttura del genere in una delle valli più ventose del territorio genovese e il mese di gennaio che si avvia alla conclusione sembra confermare questa tendenza.