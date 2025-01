Freddo, il Comune amplia il “Piano inverno”: 15 posti in più per l’accoglienza straordinaria notturna

Genova. Da questa sera e fino a domenica 26 gennaio, in considerazione dell’abbassamento delle temperature di questi giorni, il Comune di Genova ha deciso di ampliare il “Piano Inverno” e saranno aggiunti altri 15 posti letto di accoglienza straordinaria notturna per le persone senza dimora, presso il Monastero dei SS. Giacomo e Filippo nel quartiere di San Fruttuoso, sede della Fondazione Auxilium.

I 15 posti letto si aggiungono ai 50 già attivati presso la nuova struttura di via Chiusone1 dall’Assessorato alle Politiche Sociali a partire dal 9 dicembre scorso, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore nell’ambito del Patto di sussidiarietà per le persone senza dimora. Ai posti del “Piano Inverno” vanno aggiunti altri 48 posti letto dell’Emergenza Freddo, promossa dalla Diocesi di Genova, con 3 accoglienze notturne presso il Seminario Arcivescovile, l’Accoglienza San Bernardo e la Fraternità di Parrocchie di Oregina.

L’accoglienza nei locali messi a disposizione da Auxilium sarà gestita da Afet Aquilone, Il Ce.Sto e Croce Rossa: un mezzo della stessa Croce Rossa sarà a disposizione delle persone senza dimora per il trasporto al Monastero. Alle persone accolte sarà offerta la cena, preparata dalla ristorazione di Emmaus Genova.

«Abbiamo il dovere di creare le condizioni per fare in modo che le persone senza dimora che accettano accoglienza possano trovare un luogo sicuro- dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova Enrico Costa– La continua coprogettazione con gli enti del Terzo Settore del Patto senza dimora e il dialogo continuo con gli altri enti della rete cittadina, ci permette di monitorare costantemente la situazione e di attivarci in caso di necessità».

«Monitorando in Cabina di Regia assieme al Comune l’occupazione dei posti disponibili nel Piano Inverno- dichiara Alberto Mortara di Auxilium, coordinatore della rete del Patto di Sussidiarietà per le persone senza dimora- abbiamo rilevato una possibile ulteriore necessità di accoglienza e pertanto abbiamo deciso di ampliare i posti per una settimana, monitorando nel frattempo la situazione».

Il “Piano Inverno” prevede un potenziamento dei posti rispetto alle ordinarie accoglienze cittadine: con i posti messi a disposizione da questa sera si arriva ad un ampliamento di 115 posti totali della rete cittadina. Le strutture di accoglienza sono aperte dalle 18 alle 9 e le persone continueranno ad avere la possibilità di cenare presso la struttura. Inoltre, è prevista l’apertura delle accoglienze per tutto il giorno in caso di criticità e durante le ondate di freddo diramate con simbolo nero sui bollettini di Arpal. In vico Chiusone è possibile per gli ospiti portare con sé animali da affezione, se di modeste dimensioni e non pericolosi.

In caso di emergenze le Forze dell’Ordine attiveranno il Pronto Intervento Sociale al fine di segnalare persone in condizione di fragilità per strada che necessitano di accoglienza e che non sono ancora conosciute dall’ educativa territoriale.