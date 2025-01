Genova. È entrato in azione questa mattina a Davagna in frazione Marsiglia il macchinario per la rimozione delle parti pericolose della frana caduta nella notte tra lunedì e martedì scorso. Nel pomeriggio, inizieranno anche le operazioni di posizionamento dei blocchi di cemento che serviranno a contenere il versante e proteggere la sede stradale da possibili ulteriori distacchi di materiale.

“Una volta posizionati i blocchi di cemento sarà possibile procedere con la riapertura parziale della carreggiata, probabilmente già nella giornata di domani, quando è previsto un ulteriore sopralluogo del geologo incaricato dal Comune”, dichiara l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, in contatto con il sindaco Maurizio Luoni.

Questa mattina i bambini residenti nella frazione sono andati regolarmente a scuola mentre chi doveva andare a lavorare ha potuto raggiungere la propria auto a valle della frana. Rimane sul posto il presidio fisso dei Vigili del Fuoco.

