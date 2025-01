Frana di Davagna, rischio di un nuovo distacco: strada chiusa due giorni per la messa in sicurezza

Genova. Prosegue l’intervento per la frana in località Marsiglia a Davagna, nell’entroterra genovese. Nel corso della giornata sono stati trasferiti a valle gli autoveicoli di chi vive nella frazione. Inoltre, i bambini hanno potuto raggiungere la scuola e un residente ha potuto recarsi in ospedale per una prestazione sanitaria programmata, per poi rientrare a casa.

A seguito di sopralluogo del geologo, che ha individuato un distacco importante nella parte più alta, per ragioni di sicurezza rimane interdetta la circolazione sia pedonale che veicolare. Questa notte è previsto un presidio notturno dei Vigili del Fuoco, che valuteranno l’eventuale passaggio di persone in caso di necessità.

Domani riprenderanno i lavori con l’utilizzo di un mezzo per la rimozione delle parti pericolose, mentre si sta provvedendo a preparare i blocchi di cemento che serviranno a proteggere la sede stradale da possibili ulteriori distacchi di materiale. Le operazioni dureranno un paio di giorni durante i quali la strada sarà chiusa e presidiata h24. Presente anche personale della Croce Rossa. L’unica alternativa per allontanarsi dalla frazione rimane il sentiero all’interno del bosco.