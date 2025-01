Genova. Nelle scorse ore si è verificato un nuovo smottamento sulla sede stradale in frazione Marsiglia, nel comune Davagna, interessata nella notte tra lunedì e martedì da una frana che ha interrotto la circolazione sulla comunale. In mattinata è previsto un nuovo sopralluogo di un geologo per valutare la situazione.

I tecnici sono al lavoro per permettere, entro la tarda mattinata, l’apertura di un passaggio per i mezzi di soccorso. I bambini residenti nella frazione sono stati accompagnati regolarmente a scuola attraverso il sentiero pedonale.

Nel frattempo sono in fase di preparazione i cubi di cemento che, una volta stabilizzata, argineranno il fronte della frana per proteggere la strada e poter quindi permettere la circolazione veicolare e pedo