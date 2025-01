Genova. Come previsto dalle prime ricognizioni fatte sul posto, ieri sera è stato aperto un passaggio pedonale per superare la frana caduta ieri mattina sulla strada provinciale che collega il borgo di Marsiglia con Davagna. Non sono più quindi isolati i circa 60 residenti del paesino della Val Bisagno, rimasti ” “intrappolati” dalle tonnellate di fango, pietre e alberi caduti dopo le intense piogge delle ultime giornate.

I residenti, quindi, questa mattina hanno potuto lasciare le loro abitazioni per raggiungere scuole e posti di lavoro, mentre una persona è riuscita a recarsi in ospedale per una importante prestazione sanitaria già programmata.

La notizia arriva dall’assessorato alla Protezione civile di Regione Liguria guidato da Giacomo Giampedrone, in coordinamento costante con il sindaco di Davagna Maurizio Luoni. “Ringrazio il sindaco, i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori intervenuti rapidamente per risolvere la prima parte relativa all’emergenza e somma urgenza – afferma l’assessore Giampedrone – Il varco pedonale è aperto alcune ore al giorno”.

I lavori chiaramente non sono terminati: la fase emergenziale prevede adesso la messa in sicurezza del fronte franoso per poter aprire un varco carrabile e “liberare” anche le auto degli abitanti di Marsiglia – rimaste intrappolate – per consentire loro di poter riprendere una vita quasi normale. “Regione Liguria garantirà al Comune il supporto necessario anche per la fase successiva di messa in sicurezza della parte franata e del suo ripristino”, comunica l’assessorato.