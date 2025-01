Frana a Ceranesi, Sp4 riaperta a senso unico alternato

Genova. È stata riaperta a senso unico alternato la provinciale 4 tra Santa Marta e Genova, a Ceranesi, in alta Valpolcevera, interessata da una frana venerdì sera.

Via Bartolomeo Parodi era stata chiusa dal ponte della ferrovia all’incrocio con via Marseno. Il cedimento è stato contenuto dalle barriere installate dal privato proprietario del terreno lo scorso anno, e così la Città Metropolitana, in accordo con il Comune di Ceranesi, ha deciso di riaprire una corsia a senso unico alternato.

Sabato sera dunque la circolazione è ripresa, seppur monitorata e rallentata, consentendo a chi è diretto verso Ceranesi di evitare l’abitato di Campomorone.

“I lavori di ripristino sono partiti rapidamente grazie alla sinergia tra enti locali e Città Metropolitana. La sicurezza della viabilità è una priorità assoluta, e continueremo a monitorare attentamente il versante”, ha detto Andrea Rossi, consigliere metropolitano delegato alla viabilità.