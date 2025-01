Genova. Dalle sette di questa mattina si lavora incessantemente per ridurre in qualche modo la grossa frana che la scorsa notte si è staccata da un versante precipitando sulla strada provinciale che collega la frazione di Marsiglia con Davagna, lasciando isolati almeno 60 residenti. Secondo le ultime previsioni, entro questa sera sarà aperto un passaggio pedonale per garantire il collegamento con il piccolo paese – al momento garantito da un difficile sentieri nel bosco – permettendo alle persone che lo abitano – tra cui ci sono anziani e disabili – di poter tornare in contatto con il resto del mondo.

A confermarlo l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, che questo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme al sindaco di Davagna Maurizio Luoni. “L’idea è quella di ripristinare un passaggio pedonale oggi, e da domani lavorare per aprire un varco per poter far uscire le macchine dei residenti dalla zona bloccata. Poi la fase emergenziale sarà passata e si potrà lavorare al ripristino”, commenta Giampedrone.

Ripristino che potrebbe però richiedere molto tempo, soprattutto dal punto di vista burocratico. La parte di terreno che è franata infatti, appartiene ad un privato, che in qualche modo dovrà poi occuparsi in proprio della messa in sicurezza del versante di sua proprietà. E vista che dalla montagna si sono staccate tonnellate di terra, massi e alberi l’intervento potrebbe essere lungo e complesso.