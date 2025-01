Forte Santa Tecla, Piciocchi: “Lavori quasi finiti, in primavera sarà aperto al pubblico”

Genova. In primavera il Forte Santa Tecla, sulle alture di San Fruttuoso, sarà aperto al pubblico. Lo ha annunciato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi a margine di un sopralluogo eseguito al termine della giunta itinerante nel quartiere della Bassa Valbisagno, quinto appuntamento del ciclo di riunioni settimanali sul territorio.

L’intervento di restyling, finanziato con 1,75 milioni di euro di fondi Pnrr, è giunto alla fase conclusiva. Il progetto ha previsto la completa riqualificazione degli spazi esterni, interventi di accessibilità, la realizzazione di uno spazio di accoglienza, servizi igienici, illuminazione esterna, riqualificazione degli spazi interni.

“I lavori termineranno a fine marzo – ha dichiarato Piciocchi –. Si tratta di un sito straordinario, raggiungibile facilmente e che è già presidiato da un team di associazioni molto attive con cui abbiamo sottoscritto un patto di collaborazione per sviluppare future iniziative che rendano sempre più vivo e fruibile questo forte nel quartiere di san Fruttuoso”. Della rete associativa che svolge attività all’interno di santa Tecla fanno parte i volontari della Protezione civile, il gruppo radio Liguria, Agesci 3 e la compagnia teatrale I Conviviali.

La seduta de I quartieri in giunta si è tenuta nella biblioteca Lercari a Villa Imperiale. Alla prima parte, dedicata all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti oltre che alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, hanno partecipato, come di consueto, il presidente del Municipio Angelo Guidi e i componenti della giunta municipale. Sono poi stati ascoltati i rappresentanti di enti e associazioni rappresentative del territorio, individuate dal Municipio.

Durante la riunione aperta, sono stati affrontati i temi di viabilità di via Pianderlino, via Amarena, via Donaver e via Imperiale, la sicurezza stradale, in particolare degli attraversamenti pedonali, i cassonetti intelligenti e il restyling della galleria antiaerea 53. È stata avanzata dal comitato San Fruttuoso anche la richiesta di pedonalizzazione di via Pendola.