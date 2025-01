Fiamme nei boschi di Uscio, denunciato per incendio doloso un abitante del posto

Genova. I carabinieri forestali hanno denunciato per incendio boschivo doloso un abitante di Uscio, nell’entroterra di Genova, sospettato di essere il responsabile dell’incendio verificato il 28 dicembre nella zona della ex Colonia Arnaldi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, erano intervenuti anche vigili del fuoco, volontari dell’antincendio ed elicottero della regione. Le fiamme, si era appurato quasi subito, avevano avuto origine da una serie di accensioni di vegetazione infestante in un terreno privato che, prive di controllo, si sono poi propagate al bosco limitrofo.

L’autore di queste accensioni è stato, appunto, identificato in un abitante del posto, già denunciato in passato per incendio boschivo colposo e, in altro periodo, sanzionato amministrativamente per accensioni di fuochi durante lo stato di grave pericolosità.

I militari l’hanno segnalato all’autorità giudiziaria competente, per l’ipotesi di incendio boschivo doloso. Se dovesse essere condannato, rischia da sei a dieci anni di carcere.