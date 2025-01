Genova. Dalle prime ore di venerdì mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova, coordinati dalla procura di Genova, stanno dando esecuzione a quattro misure cautelari nei confronti di una famiglia – padre, madre e i due figli di 32 e 35 anni – titolare di un compro-oro genovese.

L’accusa è di associazione per delinquere e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: per gli inquirenti la famiglia avrebbe sistematicamente messo in atto una serie di finti trasferimenti e atti fraudolenti su beni del padre e del

figlio per evitare la riscossione di un debito con l’Erario di circa 3,8 milioni di euro legato a imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per il padre (già condannato recentemente per bancarotta fraudolenta) e il figlio è stata disposta la custodia in carcere, per la madre gli arresti domiciliari, per la figlia l’obbligo di dimora. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle la famiglia avrebbe operato in modo illegale dal 2009 e in modo continuativo sino a ottobre 2024. Padre e figlio avrebbero spostato denaro e beni intestandoli a madre e figlia, accusate di agevolare l’evasione. Negli ultimi cinque anni sarebbero stati movimentati oltre 400.000 euro su conti correnti non intestati né al padre né al figlio, sulla carta privi di qualsiasi “liquidità”, e a madre e figlia sarebbero state intestate, sempre in modo fittizio, quote dell’attività commerciale, auto e immobili.

Nessuno dei componenti della famiglia risulta avere presentato dichiarazioni dei redditi da molti anni, nonostante un patrimonio immobiliare da circa 3 miliono di euro. La truffa ai danni del fisco si è consumata anche attraverso il trasferimento fittizio della residenza all’estero e la costituzione di un “trust” di diritto italiano.

Oltre alle misure cautelari il gip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria dei saldi dei conti correnti intestati agli indagati per oltre 400.000 euro, di due auto, di cinque immobili e di quote della società che gestisce il compro-oro, e sono in corso attività di ricerca di ulteriori beni che potrebbero essere sequestrati.