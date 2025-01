Ex Ilva, reintegrati i due lavoratori licenziati e denunciati per la “sala relax”

Genova. Sono stati reintegrati i due operai dell’ex Ilva che erano stati licenziati e denunciati dall’azienda alla fine del 2020, durante la gestione Mittal, per aver allestito la cosiddetta sala relax all’interno dello stabilimento di Cornigliano.

A dare la notizia è stato Armando Palombo della Rsu Fiom durante la cerimonia di commemorazione di Guido Rossa in fabbrica: “È stata la prima cosa che ho chiesto alla nuova amministrazione. Dal 1° febbraio torneranno a lavorare con noi, sono stati vittime di una decisione scellerata, licenziati con un procedimento civile e penale“.

I due lavoratori erano stati accusati di furto aggravato e detenzione di munizioni. L’azienda aveva scoperto la stanza adibita a refettorio nel corso di un’ispezione e aveva chiamato la polizia perché tra i tanti oggetti in disuso c’erano alcuni vecchi bossoli. Era stata chiamata anche la Digos che tuttavia, dopo una rapidissima verifica, aveva escluso senza alcun dubbio qualsiasi ipotesi eversiva: come spiega oggi Palombo, si trattava probabilmente di materiali di scarto, forse anche risalenti alla guerra, normalmente presenti in fabbrica.

Contro il licenziamento erano stati organizzati scioperi e presidi ai varchi. I lavoratori licenziati in origine erano quattro: due erano stati reintegrati dopo poche settimane, ma i colleghi avevano sulle spalle una denuncia e per questo erano rimasti fuori dall’azienda. A novembre 2022 il giudice ha assolto i due “perché il fatto non sussiste”. Palombo ha ricordato che “nei momenti più tristi la società di mutuo soccorso Guido Rossa ha supportato le spese legali“.