Ex Ilva, Cavo (Noi Moderati): “Dal governo conferme importanti per la valutazione delle offerte”

Genova. “Sull’ex Ilva arrivano conferme importanti dal governo. C’è soddisfazione infatti per la risposta data dal sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, Massimo Bitonci, a un’interrogazione che abbiamo presentato in commissione Attività produttive”. Lo afferma Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera.

“Riguardo alle dieci offerte pervenute, il sottosegretario ha spiegato che la valutazione delle stesse, tutt’ora in corso, si basa su criteri chiari e trasparenti, con preferenza per le offerte che riguardino l’intero complesso aziendale, per quelle che garantiscano la migliore salvaguardia dei livelli occupazionali, per quelle con maggiore attenzione all’ambiente, per quelle che prevedono interventi di compensazione per le comunità locali”, aggiunge Cavo.

“L’obiettivo è individuare la soluzione più idonea agli obiettivi di rilancio e sviluppo ed è importante, come detto dal sottosegretario, che lo si faccia attraverso un confronto costante tra ministero e sindacati, nella consapevolezza dell’importanza del contributo dei lavoratori. Considerato che i commissari stanno ancora lavorando alla valutazione delle offerte, non ci aspettavamo una risposta di dettaglio ma un quadro di impostazione e di impegni, lo abbiamo avuto e siamo soddisfatti. Personalmente – conclude Cavo – come vicepresidente della X commissione e come parlamentare ligure interessata alla salvaguardia e al rilancio di tutti gli stabilimenti, incluso quello genovese, continuerò a monitorare la situazione con la massima attenzione e a chiedere costanti aggiornamenti”.