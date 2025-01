Festività alle battute finali, a Genova tanti eventi per l’Epifania (ma occhio al meteo)

Genova. Con oggi, domenica 5 gennaio e domani, lunedì 6 gennaio, l’Epifania vera e propria, si può considerare archiviato il lungo periodo delle festività natalizie 2024/2025. Quello che si è appena aperto sarà un anno tutt’altro che avaro di occasioni di “vacanza” – con un alto numero di ponti e “superponti” – ma per ora si torna alla quotidianità e peraltro accompagnati da un clima decisamente poco entusiasmante.

Clima che, in queste ultime ore di festa, rischia di rovinarla ai più piccoli. Da verificare all’ultimo minuto, a seconda delle condizioni meteo, ad esempio, lo svolgimento della Befana a Genova in piazza Matteotti, lunedì 6 gennaio (già annullati oggi i Trampolieri e il Rigiocattolo).

Befana in piazza Matteotti a Genova

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Genova, Fiva Confcommercio, comando dei vigili del fuoco e Associazione nazionale del corpo dei pompieri. A partire dalle 15, al centro di piazza Matteotti, come da tradizione, la Befana si calerà dalla scala dei vigili del fuoco e regalerà caramelle ai bambini, mentre la banda musicale di Rivarolo suonerà per tutti. Il comando dei vigili del fuoco porta in piazza anche uno dei suoi mezzi per permettere ai bambini di salirci e visitarlo.

Befana in città, dal Winter Park al MuCe di Certosa

Appuntamento con la Befana, lunedì 6 gennaio, anche al Winter Park di ponte Parodi. E poi al Castello d’Albertis: alle 15 nella struttura di corso Firenze la Befana dormigliona, nascosta nel castello, avrà bisogno dell’aiuto di bambini e bambine, che dovranno seguire le tracce che ha lasciato per trovarla e svegliarla, facendo attenzione a tranelli e trabocchetti.

Oggi, domenica 5 gennaio, invece, attività al nuovo MuCe, il museo di Certosa, a Genova. Alle 15 si terrà il laboratorio La scarpetta della Befana (4-10 anni). Una divertente caccia al tesoro per scoprire i luoghi più misteriosi della Certosa e ritrovare i dolcetti della tradizione popolare, dimenticati da una Befana davvero speciale. Per maggiori info: 010 5579081.

Sempre oggi, domenica 5 gennaio, alle 15, la Befana arriva alla Lanterna: edizione speciale della visita guidata pensata per i bambini, che saprà affascinare anche gli adulti con approfondimenti e curiosità. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre: non prima, però, di aver incontrato la Befana. Posti limitati e su prenotazione scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it. Iniziativa a pagamento.

Gite fuori porta, Befana a Traso, Recco e Chiavari

Per chi volesse fare una gita fuori porta, domenica 5 gennaio Festa della Befana a Traso di Bargagli, con presepe vivente, antichi mestieri e animali veri da mostrare ai bambini. Arrivo della Befana a cavallo che distribuirà dolcetti, arrivo dei Re Magi che porteranno cioccolata calda, panettone e vin brûlé. Programma a partire dalle 15.30. Aperto e visitabile anche il “Presepe meccanizzato un ardesia” presso l’oratorio adiacente.

A Recco lunedì 6 gennaio arriva la “Befana in colour”: alle ore 14.30, in Belvedere Luigi Tenco, l’attesa vecchina, che per l’occasione sarà “canterina e ballerina”, e i suoi aiutanti accoglieranno con entusiasmo il nuovo anno, regalando momenti di magia ai recchesi e portando con sé dolciumi e tanto divertimento. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella Sala Polivalente.

Sempre lunedì a Chiavari, l’appuntamento è in piazza Matteotti, a partire dalle 15, con tante attività dedicate ai più piccoli, baby dance, giochi degli elfi e il colorificio delle befanine. Verranno distribuite calzine regalo ai bambini. L’evento è organizzato da Promotur con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Tra cimenti e camminate, Befane coraggiose

Per una Befana diversa dal solito, e visto il meteo, particolarmente coraggiosa: ben due cimenti invernali. Uno (gratuito) oggi, 5 gennaio, in spiaggia a Pegli, a partire dalle 10, organizzato dalla Rari Nantes Pegli 1948. Domani, alle 11.30, invece, appuntamento a Sturla, in via V Maggio 2d: la Sportiva Sturla invita tutti a partecipare al tradizionale tuffo in mare. Iscrizioni a 7 euro.

Sempre oggi, domenica 5 gennaio, c’è anche la Camminata della Befana al Monte Gazzo. Con partenza da Piazza Baracca a Sestri Ponente alle ore 20,30, a cura degli Amici del Chiaravagna. Chi vuol partecipare deve dotarsi di torcia o frontale e indossare scarpe e abbigliamento adatti. A destinazione, verranno offerti vin brulé e thè caldo a tutti i partecipanti e si svolgerà il tradizionale gioco dello scambio casuale di doni (porta con te un piccolo dono, meglio se autocostruito, di valore non superiore ai 5 euro). Per chi vuole, celebrazione della Santa Messa per l’Epifania. Rientro in autonomia. In caso di maltempo, l’appuntamento è direttamente al santuario dotati di mezzi propri.