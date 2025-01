Genova. Chi ha già qualche anno sulle spalle e ricorda le ultime Euroflora degli anni Novanta, con le scenografie alla Spielberg all’interno del Palasport, osservando i render di Euroflora 2025 probabilmente sarà assalito dalla nostalgia. Nell’impianto rinnovato – ma anche nel padiglione Jean Nouvel, sulla darsena e nella nuova area del futuro parco della Foce – il ritorno della floralie internazionale in zona fiera (ora Waterfront Levante) ha uno stile completamente diverso, e una diversa attenzione alla sostenibilità, ma con numeri comunque imponenti: 4 chilometri di percorso, 85mila metri quadri di superficie espositiva, 144 giardini, 154 concorsi.

Euroflora 2025, la 13esima mostra internazionale di piante e fiori, unico appuntamento italiano tra quelli riconosciuti in Europa dall’International association of horticultural producers, si terrà dal 24 aprile al 4 maggio. La presentazione ufficiale questa mattina ai Magazzini del Cotone, alla presenza delle autorità, dei media generalisti e di settore, degli stakeholder e di qualche appassionato. I biglietti per la manifestazione costeranno 25 euro (intero), con sconti per alcune categorie e gruppi.

Dopo due edizioni ai parchi di Nervi, il nuovo percorso sfrutta il rinnovato Waterfront Levante. E il Palasport è solo una delle location, che comprendono anche il padiglione Blu di Jean Nouvel, la banchina della darsena, con la creazione di una sorta di isola sul mare, e poi il piazzale sotto il quale è in fase di realizzazione un parcheggio e sopra il quale sorgerà il “parco della Foce” voluto da Renzo Piano nel suo blueprint per il Waterfront.

“Sarà un’edizione come non la si è mai vista – ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – avremo spazi inediti, anche sull’acqua, una situazione logistica molto più funzionale, sia per chi gli addetti ai lavori sia per i visitatori, che potranno facilmente raggiungere Euroflora con i mezzi pubblici, Euroflora è un messaggio di bellezza, di natura e anche di ecosostenibilità, qui sorgerà un nuovo parco, che sarà inaugurato proprio in occasione della kermesse”.

Euroflora 2025, i render del progetto tra nuovo Palasport e Waterfront Levante

Il percorso di Euroflora dal mirador al mercato, passando per Palasport e banchine

Il progetto della manifestazione è firmato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges-Gruppo Valagussa, ed è incentrato su quattro installazioni, gli “Origami Verdi” che orientano e caratterizzano il percorso dal padiglione alla Foce, evocando la famosa pratica orientale di piegatura della carta. Sono strutture che superano anche i 10 metri di altezza e reinterpretano liberamente la figura della vela, del fiore e della rete da pesca. Ma l’oriente tornerà anche all’interno del Jean Nouvel con fioriture degne degli hanami di ciliegi giapponesi, così almeno sembra in base ai render messi a disposizione dagli organizzatori.

Lungo il percorso previsti un piano rialzato, un “mirador fiorito” affacciato sul mare in piazzale Kennedy, e un ponte pedonale di più di 100 metri nel padiglione Jean Nouvel avranno appunto il ruolo di valorizzare gli allestimenti nel loro insieme. Il Palasport, luogo storico per Euroflora, avrà un allestimento specifico nell’arena centrale. Come canne d’organo – che ricordano il monumento a Sibelius a Helsinki – una cortina continua di tubi di cartone riciclato e riciclabile al 100% accompagnerà il visitatore dall’ingresso fino alla cavea.

Come da tradizione, il Palasport ospiterà l’esposizione del Comune di Genova, allestita da Aster, che si ispira la tema delle quattro stagioni e che tra le scenografie includerà alcune riproduzioni di stampe giapponesi a tema floreale provenienti dal Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone. Euroflora prosegue nell’area della Marina dove, per la prima volta, parte del percorso espositivo sarà realizzato direttamente sull’acqua. Il piano terra del padiglione Jean Nouvel sarà caratterizzato dal già citato “Origami Rete” e dalla passerella rialzata. Al primo piano troveremo le composizioni floreali, i fiori recisi e le collezioni di bonsai. Tra le fonti di ispirazione per i floral designer alcune riproduzioni di tele a tema floreale della collezione dell’Albergo dei Poveri di Genova. Il Mercato Verde, epilogo di questo racconto fatto di colori, permetterà al visitatore di portare a casa il ricordo di una giornata speciale.

Un giro d’Italia (e del mondo) tra i migliori produttori di fiori

“A meno di tre mesi data dall’apertura, gli spazi occupati sono oltre il 98% con importanti conferme e interessanti novità anche sul piano internazionale”, ha sottolineato il presidente della Fiera di Genova Mauro Ferrando. Un giro d’Italia tra le migliori produzioni florovivaistiche. Tra le novità di quest’anno, il Museo Egizio di Torino, con la ricostruzione di un giardino di piacere dell’antico Egitto risalente al cosiddetto Nuovo Regno (1539-1076 a.C.) e frutto di un progetto di archeobotanica, riguardante il paesaggio, i giardini e gli orti nell’antico avviato nel 2022 e curato da un team di illustri egittologi. E poi il Parco nazionale delle Cinque Terre, il Reparto Carabinieri Biodiversità e la presenza straordinaria dell’Istituto Italiano di Tecnologia che mostrerà alcune delle tecnologie sviluppate nel campo dell’agricoltura 4.0.

“La prossima edizione di Euroflora si annuncia un evento di grande richiamo e di straordinaria bellezza nelle aree rinnovate del Waterfront di Levante in un affaccio sul mare, restituito alla città e al grande pubblico – commenta il vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi – e Genova è pronta ad accogliere i turisti con eventi in città a partire dall’edizione primaverile dei Rolli Days”.

“La Camera di Commercio – sottolinea Paolo Corsiglia, rappresentante agricoltura nella giunta camerale – è lieta di questo grande ritorno a casa di Euroflora, una casa oggi profondamente rinnovata grazie al progetto del Waterfront. Dopo due edizioni a Nervi, che hanno richiesto un impegno straordinario anche perché vincolate dalla necessità di tutelare un parco storico, le grandi “floralies” che hanno legato il loro nome alla storia della Fiera di Genova possono finalmente tornare nella sede storica e allo splendore che ha stupito il pubblico”.

Info pratiche, biglietti e orari di Euroflora 2025

Orari di apertura e biglietti

Euroflora sarà aperta tutti i giorni da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio dalle 9 alle 19.

I prezzi dei biglietti, a data fissa, sono:

Biglietto Intero: € 25,00 + € 1,50 prevendita

Biglietto Ridotto: € 18,00 + € 1,50 prevendita (tariffa valida per i nati tra il 23/04/2009 e il 23/04/2019 e per disabili con disabilità compresa tra il 67% e il 99%)

Gruppi: € 22,00 + € 1,50 di prevendita – si accede alla tariffa “gruppi” per acquisti cumulativi per almeno 25 persone (ogni 25 paganti si acquisisce un titolo gratuito).

Opzionando la soluzione “Re-booking” al momento dell’acquisto è possibile cambiare la data della visita in qualsiasi momento.

Ingresso gratuito per:

per disabili con accertata disabilità pari al 100% + accompagnatore (se diritto all’accompagnatore previsto formalmente);

bambini nati dal 23/04/2019 in avanti;

accompagnatori di gruppi

I biglietti si acquistano sul sito www.euroflora.genova.it o su www.ticketone.it e nei punti vendita convenzionati Ticketone.

All’ingresso della manifestazione sarà attivo un servizio biglietteria.