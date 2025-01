Euroflora 2025, Aster curerà la location del Comune di Genova: “Ritorno alle origini”

Genova. Anche Aster ha partecipato alla conferenza stampa di Euroflora 2025, tra le floralie più attese e iconiche al mondo, e che avrà come tema guida “La rinascita”. Un ritorno alle origini, per un allestimento che colorerà gli spazi rinnovati del Palasport e del Waterfront.

“Come da tradizione, anche in questa edizione, ci occuperemo dello location del Comune di Genova – spiega presidente di Aster Francesco Massimo Tiscornia – il progetto racconta la ciclicità delle stagioni attraverso forme, colori e materiali sostenibili: una bella sfida, raccolta dal nostro team, a partire dalla consulenza del nostro Giorgio Costa, agronomo di grande conoscenza ed esperienza, per arrivare al super team dell’azienda, fatto di architetti, tecnici agronomi e giardinieri, che supporterà variamente la manifestazione in qualità di premium partner dell’evento”.

Uno spazio che prende vita: l’allestimento dialogherà con il layout fluido e dinamico pensato per le aree espositive del Palasport e firmato dall’architetto Fraschini, un percorso sensoriale tra foglie, fiori e frutti che rappresentano lo scorrere del tempo.

“Sostenibilità e innovazione, un obiettivo a cui l’azienda guarda, in linea con le sue politiche di rinnovamento – sottolinea la Ceo di Aster Francesca Aleo – tutte le strutture saranno interamente realizzate con materiali riciclati e riciclabili, in linea con il messaggio centrale dell’evento: la tutela dell’ambiente e la crescente consapevolezza sul cambiamento climatico.”