Genova. È entrato nel bar armato di coltello e si è diretto verso l’ex compagna, minacciandola di morte davanti agli sguardi scioccati degli altri clienti. L’ennesimo atto di una persecuzione iniziata mesi prima e culminata in un arresto da parte degli agenti del commissariato Cornigliano, intervenuti sul posto su richiesta del titolare del locale.

È successo sabato pomeriggio intorno alle 17 in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente. L’uomo, un 29enne cittadino marocchino, dopo avere minacciato l’ex compagna è fuggito a piedi prendendo anche a calci alcuni bidoni della spazzatura in strada, rovesciandoli. I poliziotti lo hanno trovato ancora agitato alla fermata del bus, in tasca aveva il coltellino taglia unghie usato per minaccia la donna.

Dagli accertamenti compiuti dagli agenti e dal racconto della donna è emerso che i due avevano avuto una relazione finita diversi anni prima, e che il 29enne negli ultimi mesi aveva preso a perseguitarla, spingendola a rivolgersi al commissariato di Sestri Ponente tanta era la paura che potesse farle del male. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.