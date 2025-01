Emergenza pronto soccorso, le proposte di Azione: “Incentivi al personale e ridurre accessi superflui”

Genova. “Tutti siamo consapevoli che il servizio sanitario nazionale è sottofinanziato, che in Liguria il 30% della popolazione ha un’età maggiore o uguale a 65 anni, il 40% è affetto da malattie croniche, che esiste una carenza obiettiva di medici ed infermieri difficilmente sanabile nel prossimo futuro e che, nonostante l’impegno e la dedizione del personale, la risposta è inadeguata. È altrettanto evidente che un problema così rilevante e critico per l’intero sistema sanitario vada affrontato con proposte di largo respiro”.

Lo scrive in una nota Cristina Lodi a proposito dell’emergenza festiva nei pronto soccorso della Liguria: “Barelle che si moltiplicano, personale stanco e stressato, pazienti e familiari rassegnati o spesso arrabbiati e talora aggressivi, attese interminabili per una visita o per un posto letto e l’abituale contorno di visite pastorali delle autorità regionali-concluse sempre da comunicati generici e inconcludenti. Liturgia che si sussegue da anni a cadenza periodica (feste natalizie, pasquali, ferragostane) supportata da presunti piani di emergenza del tutto inadeguati”.

Azione propone quindi di “potenziare e incentivare economicamente il reclutamento del personale che lavora nei pronto soccorso; combattere il fenomeno dei pazienti per lungo tempo in barella in attesa del posto letto che comporta per il 50% dei pazienti un’attesa superiore alle 9 ore e il personale ad impiegare in attività di gestione oltre il 40% del tempo; ridurre gli accessi superflui/inappropriati dei pazienti: in Liguria quelli in codice bianco nei DEA sono circa il 16/17% e quelli verdi il 65% del totale. Per ridurre questa inappropriatezza è necessario organizzare dei presidi sanitari di primo intervento sul territorio. Tenere aperti come si fa in questi giorni alcuni studi dei medici di famiglia serve davvero a poco se questi non hanno mezzi e strumenti adeguati. È anche necessario potenziare la gestione domiciliare dei pazienti fragili e introdurre protocolli condivisi con le Rsa per evitare l’invio ai pronto soccorso”.

“Ma l’azione davvero imprescindibile oltre all’aumento del finanziamento del SSN – continua Lodi – è rivedere la governance del sistema nel suo complesso, ridefinendo il sistema di emergenza e di elezione in modo flessibile e in rete. Certamente è altrettanto evidente che sia indispensabile a breve termine fornire risposte, per esempio spostando in pronto soccorso in questi periodi personale e spazi abitualmente assegnati ad attività elettive, organizzare percorsi diagnostici e terapeutici chiari e semplificati a valenza regionale sulle patologie di più comune accesso in pronto soccorso, creando una rete con regole di ingaggio strette e rigorose, tra ospedale e Rsa/assistenza domiciliare/infermieri di comunità per liberare posti letto, coinvolgendo attivamente i medici di famiglia dotandoli di indicatori sull’efficacia della loro azione”.

“Andrebbe infine anche identificato su questo problema, un ruolo attivo e integrativo delle strutture della sanità privata e accreditata, che non possono limitarsi ad un comodo ruolo concorrenziale. In conclusione, il mantra dovrebbe essere: mettere insieme le forze già in campo, che sono molte, e soprattutto dotarle di una regia. Azione invita tutte le forse politiche e sociali ad un serio e responsabile dibattito su questo tema, mettendo da parte ideologie, individuando soluzioni concrete e percorribili. Su questo, noi di Azione ci siamo”, conclude Lodi.