Elon Musk e il presunto “saluto romano” nel giorno di Trump presidente, Arboscello: “Immagine da brividi”

Genova. Non si ferma la polemica attorno alla figura di Elon Musk, l’uomo più ricco del pianeta ed entrato di fatto nell’amministrazione americana dopo aver sostenuto apertamente l’elezione di Donald Trump: durante le celebrazioni per l’insediamento, infatti, davanti alla platea della Capital One Arena di Washington, una delle location scelte per i festeggiamenti, Musk si è reso protagonista di un intervento che non è passato inosservato.

“Ecco cosa vuol dire vincere! – ha esordito il Ceo di X -. E questa non è stata una vittoria qualsiasi. Questa elezione rappresenta un vero e proprio bivio per la civiltà umana“. A seguire, Musk ha ringraziato il pubblico presente: “Grazie, grazie per averlo reso possibile”. E fin qui “tutto bene”. Perché più delle sue parole, a far discutere è stato un gesto ripetuto due volte durante l’intervento. Lo trovate al minuto 0.55 del video qua sotto.

L’INTERVENTO DI MUSK

My talk today at the Presidential Parade

pic.twitter.com/qCAxYQb7LN — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Musk si è colpito il petto con la mano destra, per poi alzarla con la mano tesa in un modo che molti hanno interpretato come un richiamo al saluto fascista. Poco dopo, ha concluso dicendo: “Il mio cuore è con voi”, accompagnando le parole con un altro gesto al petto.

Le reazioni: il commento di Roberto Arboscello

A proposito del controverso intervento di Musk, Roberto Arboscello, vice-presidente del consiglio regionale della Liguria e consigliere regionale del Partito Democratico, ha espresso una ferma condanna: “L’immagine di Musk che fa il saluto romano fa venire i brividi. Ed è un dato di fatto che Musk stia sostenendo pubblicamente le campagne elettorali dei partiti di estrema destra, a partire da Afd in Germania. Non va assolutamente sottovalutato ciò che sta accadendo”.

E mentre in queste ore storici e analisti si interrogano sul significato del gesto e discutono se si tratti davvero di un “saluto romano”, una cosa è certa: Elon Musk è di nuovo al centro delle polemiche, confermando ancora una volta il suo ruolo di figura controversa e divisiva sulla scena internazionale.