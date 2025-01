Elezioni in Ecuador, urne anche a Genova per i residenti in Liguria e Emilia Romagna

Genova. L’Ecuador torna alle urne per le nuove elezioni generali per eleggere il binomio presidenziale, parlamentari nazionali, parlamentari per l’estero e parlamentari andini.

Per questo motivo anche a Genova, dove risiede la comunità ecuadoriana più grande del paese con quasi 15mila cittadini, è stata organizzata una giornata di voto: il seggio elettorale sarà presso la sala chiamata del Porto in piazzale San Benigno, e le urne saranno aperte domenica 9 febbraio 2025 dalle ore 9 alle ore 19.

“Un appuntamento molto importante per il paese e per tutti i cittadini ecuadoriani anche residenti all’estero – sottolinea Oscar Izquierdo, console generale dell’Ecuadoro a Genova – una opportunità per tutti di esercitare il proprio diritto democratico di vito per un passaggio molto importante per il nostro paese”.

Potranno votare tutti i cittadini ecuadoriani dai 16 anni di età, sempre che siano registrati presso le liste elettorali e/o abbiano realizzato il cambio di domicilio elettorale fino all’11 maggio 2024. In caso di domande il Consolato Generale ha attivato il numero di telefono 351.58. 78.314 a cui risponderà il personale di supporto del Consiglio Nazionale Elettorale. Per informazioni è anche disponibile il sito www.cne.gob.ec, Qui sotto anche il testo in lingua spagnola. Rispetto alle precedenti consultazioni, il voto è previsto solamente in modalità in presenza.