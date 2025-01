Edicola piazza Matteotti assegnata al gruppo editoriale Diffusione San Paolo

Genova. È stato assegnato alla srl Diffusione San Paolo il chiosco di piazza Matteotti che, fino a circa un anno fa, ospitava un’edicola.

La gestione del chiosco, con una superficie complessiva a terra di circa 10 metri quadri e di proprietà della Igp Decaux, era stata messa a bando dal Comune di Genova – settore Commercio con l’invito a presentare manifestazioni di interesse.

A vincere la selezione pubblica è stata la Srl Diffusione San Paolo, un gruppo editoriale con un’esperienza consolidata nel settore e una presenza capillare in Italia e anche a Genova, già proprietario dell’omonima libreria di piazza Matteotti e “locale di tradizione” dell’albo Botteghe Storiche.

Nella nuova edicola si potranno acquistare giornali, riviste e libri in lingua, guide turistiche e tutto ciò che può rispondere alla domanda culturale del territorio.

“Sono molto soddisfatta del ritorno in attività, in modo proficuo per il tessuto sociale e culturale della città, della vecchia edicola di piazza Matteotti – dichiara l’assessore al Commercio Paola Bordilli – Come era stato disciplinato nel bando, il nuovo gestore lavorerà in continuum con la lunga storia del chiosco che è sempre stato un punto di riferimento e una presenza costante per genovesi e turisti, e continuerà ad esserlo anche in futuro, diventando parte integrante della nostra offerta culturale rivolta al pubblico nazionale e internazionale che ama la nostra città, ma anche ai tanti genovesi che vivono il centro storico in maniera abitudinaria”.

IL “NUOVO” CHIOSCO

Il chiosco, sulla scia di Genova Capitale del Libro 2023, diventerà un’edicola info-point dotata delle migliori guide turistiche della città, libri su Genova, la sua storia e le sue tradizioni in italiano e nelle più importanti lingue straniere, con una particolare attenzione alle pubblicazioni inerenti il patrimonio artistico della città.

È previsto il rinnovamento degli arredi interni, mentre il bancone sarà ridotto per permettere l’ingresso e il movimento all’interno del chiosco.

La proposta progettuale del nuovo gestore prevede anche il recupero della parte esterna con il mantenimento degli attuali ingressi, integrati dalla presenza di una pedana per l’accesso alle persone con disabilità.

Le vetrine espositive saranno ripensate con un design più funzionale. Una di esse sarà attrezzata con uno schermo informativo. Un’altra vetrina, quella tra i due ingressi, sarà resa trasparente, diventando una finestra e, al contempo, un affaccio che, di volta in volta, potrà essere uno spazio espositivo, una bacheca aperta al pubblico o un punto di informazione legato alle attività culturali della libreria San Paolo.

Dunque l’edicola è destinata a diventare un punto di riferimento, un presidio culturale e una presenza costante, in sinergia con la vicina libreria.