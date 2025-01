È morta la cantante e musicista Nora Orlandi, si era diplomata al Conservatorio di Genova

Genova. È morta stanotte a Roma, all’età di 91 anni, Nora Orlandi, cantante, compositrice, pianista, fondatrice e anima dello storico gruppo I 4+4 di Nora Orlandi, nella storia della musica e della tv negli anni ’60 e ’70.

Ad annunciarlo, sui social, la giornalista Rai Barbara Carfagna: “Rip Nora Orlandi, si è spenta stanotte serenamente una delle colonne della Rai. Dai 4+4 a tutte le colonne sonore di spettacoli e sigle di cartoni animati. Io ero nel suo coro da bambina e con lei incidemmo ‘Viva la Rai’ con Renato Zero. La ricordo con grande affetto. Un bacio alla figlia Cristiana”.

Su Facebook anche il ricordo commosso anche di Silvia Annicchiarico: “Con grande tristezza ho appena saputo della scomparsa di Nora Orlandi, una grandissima maestra di musica che mi ha insegnato tanto insieme a sua sorella Paola!! Sono molto vicina ai suoi cari”.

Nata a Voghera il 28 giugno 1933, dopo il diploma al Conservatorio di Genova, nel 1951 Nora Orlandi venne assunta dall’Orchestra Rai di Roma e suonò tra l’altro con le orchestre di Bruno Canfora e Lelio Luttazzi. L’anno successivo creò il suo primo gruppo vocale, il quartetto 2 + 2, che poi raddoppiò andando a formare i 4 + 4 di Nora Orlandi, che avrebbero partecipato come coristi fissi al Festival di Sanremo, Un disco per l’estate, Canzonissima, Festival di Napoli, Gran varietà e Piccola storia della canzone italiana. Innumerevoli le collaborazioni di Nora Orlandi e del suo coro con artisti come Adriano Celentano, Bobby Solo, Domenico Modugno, Gianni Morandi, Little Tony, Lucio Battisti e Mia Martini. Nella sua lunga carriera, Nora Orlandi è stata anche insegnante di canto nella seconda edizione di Amici di Maria de Filippi.