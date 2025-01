Due spettacoli per iniziare il nuovo anno del Teatro dell’Ortica: gli appuntamenti del fine settimana

Genova. Con il nuovo anno riprende a muovere i suoi passi Tessere, la stagione del Teatro dell’Ortica: nel prossimo fine settimana in arrivo due nuovi appuntamenti dedicati ad adulti e bambini presso la sala di via Allende.

Si parte con “Come guadare un male”, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.30. Lo spettacolo, di e con Giancarlo Mariottini, è una delle più recenti produzioni del Teatro dell’Ortica. Una performance poetica sospesa tra un diario intimo e poesia: “Parole che raccontano la possibilità di scrivere le proprie esperienze per poterne ribaltare i significati. La possibilità di uscire dal proprio amato fortino costruito con mattoni di fatica e paura, per uscire a guadare il male. Trovando gambe per attraversare, occhi per guardare, parole per descrivere e voce per esprimere”.

Domenica 12 gennaio, dalle ore 16.30, tornano le Fiabe Fuori dal Centro con “La Cenerentola”, lo spettacolo per bambini e famiglie che ripropone la celebre favola ma ovviamente in chiave Ortica. Protagonista di questa avventura sarà Sofia che con i suoi 18 anni vuole andare al ballo delle debuttanti, come tutte le sue coetanee, ma nessuno le ha comprato il vestito e non sa come arrivare alla festa. Per fortuna la zia Kitty, direttamente dagli Usa, arriva in tempo per aiutarla. Insomma, una Cenerentola moderna ma sempre romantica, con personaggi attuali e scanzonati, rallegrata da musiche contemporanee.

Al termine dello spettacolo, come di consueto, per tutti i bimbi che lo vorranno ci sarà il laboratorio dedicato a tema e la classica merenda insieme. Il modo migliore per iniziare insieme questo nuovo 2025. Sul sito del Teatro dell’Ortica è possibile effettuare la prenotazione on line per assistere agli spettacoli.