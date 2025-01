Donne che raccontano e dipingono donne, la ressegna letteraria e pittorica del Centro Cultura dell’ordine degli avvocati

Genova. A partire dal mese di gennaio 2025 il Centro Cultura dell’Ordine degli Avvocati di Genova darà il via ad una serie di incontri culturali/artistici con una nuova rassegna letteraria/pittorica dal titolo DONNE CHE RACCONTANO/DIPINGONO DONNE.

Uno per ogni mese, tranne il mese di agosto e due incontri nei mesi di marzo, maggio e novembre, per un totale di 14 incontri. Tutti gli incontri si terranno nella Biblioteca E. Greco ubicata all’interno della sede dell’Ordine Avvocati di Genova, dentro il Palazzo di Giustizia, in Piazza Portoria 1, tranne il primo incontro che si terrà il 23 gennaio 2025 nei locali del Centro Cultura Ordine Avvocati di Genova, in via XII ottobre 3, in quanto detto incontro sarà preceduto dalla presentazione del progetto, a cura della ideatrice dello stesso, avv. Gabriella de Filippis, con la partecipazione di tutte le persone che vi hanno aderito e del Presidente o del vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati, avv. Luigi Cocchi o avv. Stefano Savi.

Durante ogni incontro, che avrà la durata di circa due ore, tre donne (avvocate, magistrate, dottoresse, imprenditrici etc ) presenteranno un libro che tratta della biografia di donne famose e meno famose e che si sono distinte per meriti particolari.. Ogni incontro terminerà con la biografia “lampo”, della durata di non più di 5 minuti, dedicata sempre a una donna, anche questa distintasi per particolari meriti, raccontata dalla ideatrice del progetto, avv. Gabriella de Filippis.

Ogni volta diverse artiste dipingeranno il ritratto delle quattro donne di cui viene presentata la biografia, ritratto che resterà esposto ne locali del Centro Cultura per due mesi (per tutto il mese in cui si tiene l’incontro e per tutto il mese successivo) e che nei giorni degli incontri saranno temporaneamente collocati su cavalletto e esposti nella sala ove si tiene l’incontro. Alla fine dell’anno 2025 i ritratti saranno nuovamente esposti tutti insieme in una mostra collettiva, che comprenderà in tutto 53 ritratti.

Le date degli incontri, a partire da febbraio 2025, saranno fissati di volta in volta, compatibilmente con gli impegni delle varie professioniste che si sono rese disponibili a partecipare al progetto. Se l’iniziativa avrà successo ci si riserva di proseguire anche per tutto il 2026

Per quanto riguarda più specificatamente l’incontro del prossimo 23 gennaio, che, come si è detto, si terrà nei locali del Centro Cultura a partire dalle ore 17,00, le tre professioniste che presenteranno la biografia di alcune donne famose saranno Adelina Vassallo, imprenditrice, che parlerà di Margherita Sarfatti, Simonetta Cocconi, avvocata, che ci racconterà la vita di Calamity Jane e infine Deborah Riccelli, scrittrice, che ci parlerà invece di Anna Kuliscioff.

La “donna flash”, raccontata in 5 minuti dall’avv. Gabriella de Filippis, sarà Roxelana, inizialmente concubina tra le tante nell’harem del sultano Solimano I, divenuta poi sultana a sua volta in seguito al matrimonio con quest’ultimo.

Le artiste che dipingeranno i ritratti di queste quattro donne saranno, nell’ordine, Elisabetta Lodoli, Gabriella de Filippis, Maria Luperini e Josèe Anna Guttadoro.