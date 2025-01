Domenica 2 e lunedì 3 febbraio la manifestazione “I vini del cuore”

Genova. È stata presentata oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria l’edizione 2025 de “I Vini del Cuore”, la rassegna dedicata alle eccellenze vitivinicole in programma domenica 2 e lunedì 3 febbraio presso il Museo Diocesano di Genova (via Tommaso Reggio 20r).

“La Liguria, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, culturale e vitivinicolo, rappresenta una terra che sa raccontarsi attraverso il vino: ne sono testimonianza il successo di manifestazioni come “I Vini del Cuore”, un evento che celebra l’eccellenza vitivinicola e la passione per il territorio – ha dichiarato il vice presidente con delega all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana – Ogni calice racchiude il lavoro dei produttori, l’unicità dei vitigni autoctoni e la storia dei territori, in un perfetto equilibrio tra natura e tradizione.

“I Vini del Cuore” non è solo un viaggio tra i sapori e le eccellenze, ma un’opportunità per creare connessioni tra persone, territori e culture. Quest’anno, l’apertura alle cantine internazionali, con la presenza del Console della Georgia, dimostra come il vino sia un simbolo universale di incontro e condivisione senza confini. Regione Liguria – continua Piana – è orgogliosa di sostenere iniziative che mettono in luce le nostre produzioni locali e valorizzano il territorio. I vini liguri rappresentano un’eccellenza riconosciuta, grazie alla passione e alla professionalità dei nostri produttori, autentici ambasciatori della nostra terra nel mondo. Un particolare ringraziamento va all’Associazione Ampelos APS e alla sua presidente, Olga Sofia Schiaffino, per l’impegno profuso nell’organizzazione di un evento che si conferma come uno dei più importanti per il settore vitivinicolo”.

Al seguente link tutti dettagli dell’evento: https://ivinidelcuore.it/