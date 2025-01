Ad Albaro come a Tokyo, un locale di via Nizza stile jazz kissaten con “Discobrunch”

Genova. Domenica 12 gennaio 2025 arriva a Genova Discobrunch, iniziativa già andata in scena in alcune insolite location cittadine, per il suo primo appuntamento interamente dedicato al Giappone.

Discobrunch sarà ospitato nei locali di Record Runners Genova in via Nizza 60 r. Lo storico negozio di dischi in vinile e curiosità – con bar e ristorante annesso – ha aperto le porte della sua nuova sede.

Domenica 12 gennaio dalle 11 alle 16 l’occasione per assaggiare piatti della cucina giapponese, scoprire curiosità di artigianato nipponico e ascoltare ottima musica in vinile dal Sol Levante in perfetto stile listening bar.

Per chi non li conoscesse sono bar nati in Giappone, figli dei Jazz Kissa della Tokyo anni Cinquanta e Sessanta, tuttora esistenti nella capitale nipponica, e vogliono offrire uno spazio diverso dove rilassarsi e godere di musica, drink e cibo di qualità.

“L’evento vuole essere un’esperienza unica, un’occasione per condurre il pubblico a condividere musica, arte e buon cibo senza limiti e barriere culturali” spiega Sinue Valle di Sinestesie.

La giornata si inserirà all’interno di una rassegna dedicata al Giappone ed è organizzata in collaborazione a Spazio Saku, una realtà creativa del centro storico di Genova che raccoglie intorno a sé artisti e professionisti del Sol Levante e promuove la contaminazione culturale con il nostro paese.

Sarà presente infatti Yuki che presenterà i suoi Mizuhiki: un’antica forma d’arte giapponese che si basa sulla creazione di nodi decorativi usando degli spaghi di carta tradizionali. La chef Aiko Kanayan invece proporrà una selezione di piatti tipici che ci porteranno alla scoperta di questa antica e gustosa cucina.

Per la proposta musicale salirà in console Ruben Lombroso di Devozioni Baleari e Radio Fujòt; artista e performer del suono, appassionato di sintetizzatori e collezionista di dischi che ha portato i suoi spettacoli in giro per l’Europa, ci condurrà questa volta alla scoperta della musica fusion, pop e jazz di produzione giapponese. Si consiglia la prenotazione.