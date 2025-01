Disagio abitativo, la Regione estende la garanzia fideiussoria per gli affitti a 24 mesi

Genova. Garanzia fideiussoria raddoppiata, da 12 a 24 mesi, ed estensione dell’ambito della stessa alle spese di amministrazione condominiale e non solo a quelle per gli affitti. Questo il contenuto dell’emendamento, in materia di politiche abitative, approvato ieri dal Consiglio regionale nella cornice del ddl omnibus.

A portare in aula la proposta di modifiche al Fondo rotativo per il disagio abitativo, istituito dalla Regione, il consigliere di Vince Liguria Matteo Campora. L’obiettivo della modifica normativa è quello di incrementare l’accesso alla garanzia fideiussoria, data dal suddetto fondo, per gli operatori pubblici e privati titolari di alloggi di edilizia residenziale sociale da destinare a canone moderato, convenzionati con i Comuni, e per gli affittuari che si rivolgono ai Comuni, alle Arte e alle Agenzie Sociali per la Casa per il pagamento dei canoni di locazione.

“Un provvedimento molto importante che ha un duplice scopo – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Ampliando i margini del Fondo regionale rendiamo il nostro strumento più fruibile con l’obiettivo di sostenere chi sta attraversando una situazione di disagio abitativo, ma anche tutti i proprietari di immobili privati che mettono a disposizione delle persone in difficoltà i propri alloggi. Diamo a entrambi una garanzia maggiore, più lunga nei tempi e più ampia nel suo ambito aprendo anche alle spese condominiali. Condivido dunque pienamente quanto proposto dal consigliere Campora e sono certo che darà i risultati auspicati”.

“L’approvazione del nostro emendamento permetterà di aiutare chi si trova in emergenza abitativa, e quindi sostenere le famiglie in difficoltà nonché i proprietari, che spesso diventano soggetti deboli a causa dei mancati pagamenti – aggiunge il consigliere regionale Matteo Campora -. Abbiamo ottenuto l’aumento del periodo di garanzia da 12 a 24 mesi, nonché l’estensione della garanzia anche alle spese condominiali”.