Disabilità e scuola, dal Comune di Genova un fondo da 14 milioni

Genova. Uno stanziamento di 14 milioni di euro destinato a sostenere gli studenti disabili, concessioni delle ore di sostegno per gli alunni con ancora in corso l’iter per la certificazione della legge 104 ed un tavolo di lavoro ad hoc per elaborare le migliori strategie di attuazione degli interventi anche a favore degli operatori socio-educativi.

Sono questi alcuni dei risultati emersi durante la commissione consiliare che stamattina, alla presenza dell’assessore alle Politiche dell’Istruzione e Pari Opportunità Francesca Corso, ha riunito esponenti dell’amministrazione comunale e diversi soggetti portatori di esperienze e proposte tra cui rappresentanze delle organizzazioni sindacali di categoria e dei dirigenti scolastici oltre ad associazioni del territorio attive nel campo della disabilità.

A seguito della conclusione della nuova procedura ad evidenza pubblica sono infatti divenute operative le novità riguardanti la gestione delle assenze non programmate dei minori assistiti e la possibilità di attivare l’equipe di plesso.

“La commissione consiliare di stamattina non solo è stata un’occasione per affrontare un tema tanto importante quanto delicato nella sua totale gestione – spiega l’assessore Francesca Corso -, ma anche un’importante opportunità per illustrare il grande impegno che stiamo dedicando al miglioramento dei nostri servizi che, paragonati ad altre realtà di città metropolitane simili alla nostra, sono comunque di qualità superiore. Sinora il Comune di Genova ha sempre assicurato una risposta concreta ai bisogni di tutte le alunne e di tutti gli alunni con disabilità. Ad esempio, per garantire il diritto allo studio di oltre duemila minori con disabilità iscritti nei nidi e nelle scuole cittadine, la nostra Amministrazione per il corrente anno scolastico prevede di sostenere un impegno economico di oltre 14 milioni di euro. Inoltre, rispetto a quanto previsto dalle normative statali, concediamo le ore di sostegno agli alunni per i quali è stato avviato l’iter per il riconoscimento della disabilità anche se non sia ancora arrivata la certificazione 104. Siamo consapevoli che questa tematica dalle molteplici sfaccettature necessiti soluzioni ancor più puntuali ed efficaci per ideare strategie ed attuare azioni in linea con le necessità attuali e future. Per questo a breve convocherò uno specifico tavolo di lavoro al quale, oltre al Comune, potranno prendere parte Asl, Regione Liguria, Consulta Disabili, organizzazioni sindacali ed altri soggetti a vario titolo direttamente coinvolti”.