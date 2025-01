Armati di tombino distruggono i finestrini delle auto parcheggiate: ancora furti in zona Dinegro

Genova. Altri due arresti da parte dei carabinieri per le spaccate sulle auto nella zona di Dinegro, tra via Buozzi e la stazione Principe. Stavolta a finire in manette sono stati due uomini di 22 e 45 anni, entrambi cittadini marocchini, che armati di tombino hanno distrutto in finestrini di alcune auto parcheggiate per rubare.

I carabinieri li hanno intercettati durante una serie di controlli disposti proprio alla luce dei numerosi furti compiuti in zona, denunciati sia da chi utilizza il parcheggio saltuariamente – principalmente turisti – sia dai residenti che ne usufruiscono con apposito permesso. Tra dicembre e gennaio, in particolare, i furti si sono intensificati e le forze dell’ordine hanno potenziato i servizi in zona.

Proprio durante uno dei controlli, una pattuglia della stazione di San Teodoro e Scali ha sorpreso i due uomini mentre spaccavano il finestrino posteriore di una macchina con un tombino. L’auto, di proprietà di una turista cinese, era parcheggiata in via Andrea Doria, e i ladri avevano appena preso dall’abitacolo uno zaino contenente dei documenti. I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.