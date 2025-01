Dicevano “entro il 2024”: il bilancio delle scadenze non rispettate e delle promesse mantenute

Genova. Anche il 2024 ce lo siamo lasciato alle spalle e con lui tutti gli annunci di opere, miglioramenti, rivoluzioni più o meno grandi che avrebbero dovuto completarsi entro la fine dell’anno. Sulla falsariga di quanto abbiamo proposto dodici mesi fa, anche stavolta facciamo il punto sulle principali scadenze fissate dai politici genovesi e liguri per capire quali sono state rispettate e quali invece (spoiler, sono la maggior parte) dovranno essere aggiornate di fronte all’evidenza dei fatti.

Iniziamo da quella che è probabilmente l’opera più complessa in via di realizzazione, la nuova diga foranea del porto di Genova. In base al cronoprogramma dei costruttori, a fine 2024 avrebbero dovuto essere 12 (su 93 totali) i cassoni affondati in mare davanti a Sampierdarena. L’ultimo posato, invece, è il quinto, mentre nella fabbrica di Vado Ligure gli operai di Fincosit stanno finendo di costruire il sesto e hanno iniziato il settimo. Il presidente ligure e commissario Marco Bucci ripete da mesi che non c’è nessun ritardo, anzi “siamo in anticipo di quattro anni” rispetto alle previsioni iniziali. Notizia di queste ore, anticipata dal Secolo XIX, è che la cosiddetta variante Spinelli non dovrà essere sottoposta a Via nazionale, decisione che produce un’accelerata sui tempi e pone le condizioni per avviare la gara europea con cui affidare il secondo lotto.

Restando in ambito portuale, era stato posticipato di un anno il termine per la realizzazione del cold ironing, cioè l’elettrificazione delle banchine che permetterebbe di eliminare o almeno ridurre i fumi inquinanti delle navi che avvelenano l’aria della città. All’inizio era “entro il 2023”, poi “entro il 2024“, ora la scadenza è ulteriormente slittata a dicembre 2025 in base alle ultime risposte fornite dall’Autorità portuale. In pratica è come se negli ultimi due anni non si fosse fatto nulla. In ballo ci sono 18 milioni di euro di provenienza statale. I lavori erano stati appaltati nel 2022 al consorzio guidato da Nidec.

Al capitolo grandi opere – senza nemmeno trattare la Gronda, che ufficialmente attende ancora l’approvazione – non si contano più i rinvii per il Terzo Valico e il nodo ferroviario di Genova, unificati in un unico progetto da 10,6 miliardi di euro. Per attivare i nuovi binari che permetteranno di migliorare il servizio dei treni in città – motivo dell’interruzione totale di questi giorni – l’ultima scadenza fornita da Rfi è metà 2026. Nello stesso anno dovrebbe entrare in funzione anche la linea dei Giovi ad alta velocità e capacità, secondo le reiterate dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi. Ma i tempi per l’adeguamento della Genova-Milano oltre Tortona sono molto più lunghi e il sogno di arrivare nel capoluogo lombardo in meno di un’ora è subordinato a una serie di provvedimenti ad hoc per velocizzare i convogli, ad esempio saltando fermate. Entro il 2024 sarebbe dovuta partire la rigenerazione urbana intorno alla linea del Campasso, l’ultimo miglio del Terzo Valico: ad oggi l’iter è ancora alla fase di progettazione, anche se a breve inizieranno i lavori per la copertura di via Ardoino.

Dai treni delle ferrovie a quelli della metropolitana. Il prolungamento fino a via Canepari doveva essere già cosa fatta, invece il cantiere è in alto mare. Se non ci saranno altre complicazioni se ne parlerà nella seconda metà del 2025, mentre sull’altro lato la promessa – difficilmente realizzabile – è quella di raggiungere piazza Martinez all’inizio del 2026. Per non parlare del controverso Skymetro, vale a dire l’estensione su piloni in Valbisagno: l’allora sindaco Bucci aveva annunciato l’inizio dei lavori “a fine anno” lo scorso maggio, poi è arrivato lo stop del Consiglio superiore dei lavori pubblici e il mantra è diventato “gara entro fine anno“, ora si attende il via libera da Roma e si corre per aggiudicare l’appalto entro giugno 2025, come prescrive un decreto del ministero dei Trasporti che eventualmente potrà essere ritoccato per evitare di perdere i 398 milioni concessi al Comune. A dicembre si sperava almeno di vedere in servizio i primi filobus acquistati da Amt per il progetto degli assi di forza: così non è stato. I cantieri però procedono.

“Entro il 2024 a Genova saranno attive cinque case di comunità“, assicurava la giunta Toti quasi un anno fa. In realtà solo una è entrata in funzione con tanto di presentazione alla stampa alla presenza di Bucci e Nicolò, quella all’ex Coproma di Voltri che peraltro esiste come casa della salute dal 2019. La vera novità per i cittadini sarà l’ex Trucco di Bolzaneto che ha subito gravi ritardi anche a causa di problemi strutturali emersi in corso d’opera. Date le scadenze del Pnrr, dovranno essere tutte attivate entro il 2026. I nuovi ospedali – priorità assoluta per il nuovo governatore – appaiono ancora lontani: per il Gaslini la fine lavori è fissata a giugno 2026, per gli Erzelli (un tempo progetto bandiera del Pnrr) non c’è nemmeno una proposta formale da parte dei privati, per il Nuovo Galliera una montagna di ricorsi e una gara ancora da bandire.

Tra le rigenerazioni urbane attese da anni spicca il Waterfront di Levante. Qui il 2024 ha visto l’inaugurazione del Palasport ristrutturato e pronto ad accogliere gli eventi sportivi. Le residenze di lusso nei condomini disegnati da Renzo Piano sono pronte, così come i canali navigabili su cui si affaccia anche la nuova torre piloti (svelata ai media ma non ancora operativa). Tuttavia entro l’anno, secondo gli annunci, avrebbe dovuto vedere la luce anche il parco della Foce in piazzale Kennedy, che invece è ancora sulla carta e comunque dovrà essere finito tra cinque mesi per ospitare Euroflora (a meno che alla fine non si ripieghi su altre soluzioni).

E a proposto di rigenerazioni, un altro anno è trascorso senza che i genovesi potessero vedere la rinascita dell’ex silos Hennebique, promessa di continuo in particolare dal 2021 in poi, quando fu celebrato (a vuoto) l’inizio dei lavori. Almeno però nel 2024 sono iniziati gli interventi di demolizione, primo passo verso la riqualificazione. Un caso a suo modo emblematico della distanza che rischia di separare gli annunci dalla loro effettiva realizzazione.