Depositi chimici, il fronte del no scrive al ministero: “Ecco perché il dislocamento va bloccato”

Genova. Non c’è ancora una data per la decisione del Consiglio di stato relativa al ricorso, vinto al Tar, contro lo spostamento a ponte Somalia dei depositi chimici costieri di Multedo. I giudici, a novembre, hanno disposto una “verifica dei materiali movimentati”.

Ricordiamo che il ricorso era stato depositato dalla struttura commissariale (Marco Bucci) e dall’Autorità portuale di Genova, contro la precedente decisione del Tar sulle procedure di autorizzazione all’istanza di Superba.

Mentre tutta la discussione sembra essere stata messa in congelatore, processo aiutato anche dall’altro “dislocamento”, quello di Bucci da palazzo Tursi a De Ferrari, torna alla carica il “fronte del no”.

Barbara Barroero delle Officine Sampierdarenesi Gianfranco Angusti, Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest, Antonio Benvenuti, console della Compagnia Unica e i segretari territoriali dei sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti il 20 gennaio hanno firmato una lettera inviata al ministero dell’Ambiente in cui si mette in risalto come, a oggi, “sia stata disattesa la lettera del detto articolo circa la “consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale” in merito agli stabilimenti Rir”.

Questo l’oggetto tecnico della lettera, ma nella missiva inviata al ministero vengono elencati i vari “aspetti contradittori e incoerenti” susseguiti da quanto l’iter del progetto Multedo – Ponte Somalia è partito nel novembre del 2021, aspetti per i quali comitati, municipio e sindacati di categoria auspicano che l’esito della Valutazione di impatto ambientale sia negativo.

Si pone l’accento sulle dimensioni dei nuovi depositi, più grandi di quelle evidenziate nel progetto iniziale, poi la bocciatura del Tar, il problema dell’utilizzo dei fondi del decreto Genova per finanziare un’opera di un solo operatore privato (l’istanza è di Superba e non anche di Carmagnani), e infine il fatto che la stessa procura di Genova abbia aperto un fascicolo sull’iter autorizzativo, in particolare sul capitolo sicurezza.

“Tali incongruenze – si legge nella lettera – sono state già esplicitamente riprese dal commissario di AdSP ammiraglio Massimo Seno, che con nota dell’11 settembre 2024. Peraltro, anche il viceministro Edoardo Rixi in un’intervista rilasciata al Secolo XIX il 7 gennaio 2022 così puntualizzava: “il nuovo polo chimico non potrà essere più grande di quello attuale, credo che su questo non possano esserci dubbi“ e in merito agli € 30 milioni di fondi stanziati per il trasferimento chiariva altresì che questi “non possono essere spesi direttamente o indirettamente per consentire la realizzazione di un polo chimico raddoppiato o triplicato rispetto alle dimensioni attuali, sia per spazi che per capacità di stoccaggi”.

Tuttavia, nonostante tali autorevoli puntualizzazioni, ad oggi il progetto di Superba su Ponte Somalia prevede un deposito superiore di circa il 60% rispetto a quello attualmente a Multedo, oltre ad avere due accosti su entrambi i lati del Ponte.

Si parla infine della sicurezza e dell’inchiesta della Procura: “Per quanto riguarda il procedimento di formazione del nulla osta di fattibilità promosso dal Comitato Tecnico Regionale, in merito alla sicurezza del progetto presentato da Superba, e sul quale la stessa società ha parzialmente fondato l’istanza per il procedimento di Via di cui in questa sede si tratta, è stato aperto un fascicolo d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Genova. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, auspico che codesto Ufficio dichiari inammissibile o improcedibile l’istanza presentata da Superba, dovendosi ritenere, per le ragioni sopra esposte, che l’opera non sia ammissibile a valutazione d’impatto ambientale positiva”.