Cuore, la guerra attraverso gli occhi di una bambola che aspetta la sua bambina: lo spettacolo al Teatro dell’Ortica

Genova. La storia di una bambina, la cui vita è stata devastata dalla guerra, ma raccontata con gli occhi della sua bambola, che in una soffitta aspetta il ritorno della sua amata compagna di giochi. Questo è “Cuore”, lo spettacolo dedicato a bambini e famiglie che sarà in scena domenica 26 gennaio alle ore 16.30 al Teatro dell’Ortica.

La storia ha uno sviluppo semplice ma intenso: nella soffitta di una casa disabitata, ogni giorno un Bambola aspetta il ritorno della sua bambina. In questa attesa cerca di ravvivare i ricordi che le legano, ricordi delle loro avventure e del loro passato insieme, affinché non si perdano nel tempo e nella polvere che nasconde tutti gli altri oggetti. Il racconto della Bambola dolce e intenso attraversa un passato fatto di giochi e spensieratezza, difficoltà e sfide condite di amicizia e coraggio, in luoghi che passano da essere terre neutrali a zone di guerra.

“E’ uno spettacolo pensato per dare voce a quei bambini e a quel bambine che subiscono situazioni che non dovrebbero subire come la guerra – spiega Ilaria Piaggesi, autrice, regista e interprete di “Cuore” – Per fare questo, e per evitare un effetto didascalico, ho pensato che a raccontare l’evento traumatico della separazione dovuta alla guerra non sia un bambino ma alla sua bambola. I toni sono ludici e divertenti perché attraverso i ricordi della bambola con la sua bambini emergono anche i fatti di questa storia. Uno spettacolo che parla di paure e sconforto ma anche di amicizia attraverso la quale si possono trovare degli elementi che servono a far fronte alle difficoltà, anche quando sono molto grandi”.

Come di consueto, come per tutti gli spettacoli di “Fiabe fuori dal Centro” del Teatro dell’Ortica, a seguire ci sarà il laboratorio dedicato e la merenda insieme