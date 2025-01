Crollo in via Cinque Santi, il coordinamento delle associazioni di Oregina e Lagaccio scrive al Comune

Genova. Dopo il crollo del muraglione in via 5 Santi anche il coordinamento delle associazioni di Oregina e Lagaccio, come già il collettivo Con i piedi per terra, lancia un appello alle istituzioni perché si dia ascolto ai tanti allarmi lanciati relativamente a strutture pericolanti e a rischio nel quartiere.

“Martedì mattina, dopo 24 ore di pioggia, è crollato un muro in Via dei Cinque Santi, a ridosso dei palazzi di Via Ponza. Da anni vengono denunciate in tutto il quartiere di Lagaccio e Oregina situazioni di dissesto: dove finiscono tutte le segnalazioni che gli abitanti fanno sperando che qualcuno risponda prima del crollo? Le crepe che attraversano i muri e le case sono “attenzionate” e lasciate in abbandono, fino all’inevitabile disastro di cui tutti fanno finta di stupirsi. Intanto si progetta su questo territorio di costruire un impianto di funivia panoramica”, si legge nella nota.

“Dove sono gli architetti, i paesaggisti, gli ingegneri a valutare la stabilità e la sicurezza di questo territorio e di questi progetti? Questa frana non è un incidente isolato: decenni di incuria, su strutture già in partenza tirate su al risparmio e senza prospettiva di tutela del territorio e delle persone, portano a questo risultato. Da parte delle amministrazioni comunali non c’è mai stato una sensibilità e degli interventi puntuali per rispondere a questi problemi se non interventi di monitoraggio utili ma non risolutivi, non veniteci a dire che il muraglione era privato: 1 amministrazione comunale può avviare interventi di messa in sicurezza avvalendosi in seconda battuta sui proprietari dei manufatti”, dicono dal coordinamento delle associazioni Oregina e Lagaccio.

“Innumerevoli sono stati i segnali ricevuti e pensiamo che per puro caso non siamo qui a piangere vittime innocenti. I luoghi a rischio sono innumerevoli ma all’amministrazione interessa di più la Genova Meravigliosa da offrire ai turisti in gita, delle nostre vite. Bisogna che si agisca immediatamente mettendo in cantiere immediatamente un piano di interventi per monitorare le situazioni di pericolo ed affrontarle con la massima urgenza. Pensiamo che su queste tematiche il sindaco reggente, la giunta e il consiglio comunale tutto debbano esprimersi in maniera univoca con atti concreti, i cittadini del Lagaccio e di Oregina non hanno bisogno di opere faraoniche ma di interventi per mettere in sicurezza il territorio”, conclude la nota.