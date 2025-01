Genova. All’indomani di una notte di pioggia, Genova fa i conti con il dissesto. Dopo le frane nell’entroterra, infatti, arrivano le prime criticità che riguardano il territorio più prettamente urbano. Questa mattina, infatti, poco dopo le 7, un grosso muraglione è crollato in via Cinque Santi al Lagaccio.

Il crollo ha interessato anche una tubatura del gas che passava interrata e che quindi è stata di fatto spezzata. Immediata è scattata l’emergenza con i vigili del fuoco arrivati sul posto con più squadre. Primo intervento quello per individuare la fuga di gas per fermarla, successivamente si interverrà sul distacco di fango e pietre.

Gli uomini stanno scavando per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Sul posto le escavatrici dei vigili del fuoco pronte a intervenire una volta superata la criticità del gas. Nel frattempo sono giunte sul posto le unità cinofile per il rintracciamento di eventuali dispersi, cosa al momento esclusa dalle telecamere a raggi infrarossi. Da Pavia è arrivata una squadra Sapr attrezzata con droni. È invece accertato che il crollo abbia danneggiato almeno due scooter in sosta.

Secondo le prime informazioni la frana avrebbe coinvolto l’accesso ai civici 1 e 3. La tubatura del gas potrebbe essere relativa al primo civico, mentre nel frattempo è stata disposta l’evacuazione di una persona residente in un appartamento sotto la frana al civico 5 di via Ventotene, come per la famiglia di cinque persone residente nell’appartamento il cui giardino è stato coinvolto dal crollo. In tutto, quindi, sono sei le persone evacuate in questa prima fase ddell’emergenza.

“Stiamo verificando, attualmente non siamo in grado di dire se ci sia qualcuno – ha spiegato Francesco Cecconetto, ispettore dei vigili del fuoco -. Al momento non abbiamo avuto segnalazioni al riguardo. Sono operazioni difficili perché non è un luogo sicuro: ci sono parti pericolanti, c’è un costone in bilico e stiamo lavorando in atmosfera esplosiva, con possibili sacche di gas. L’odore inficia il lavoro dei cani”. Presenti anche i tecnici di Ireti, polizia locale, polizia di Stato e ambulanze.

guarda tutte le foto 24



Crolla muraglione al Lagaccio

Al momento sul posto anche la protezione civile: è da capire quanto la rottura possa impattare sulla vivibilità degli appartamenti interessati, per valutare eventuali nuovi provvedimenti precauzionali.

Sul posto anche il consigliere municipale Massimiliano Lucente che sottolinea: “Quel muro fera attenzionato da anni. C’era una grossa crepa da cima a fondo e dei vetrini che avrebbero dovuto essere verificati per prevenire. Ma oramai sappiamo che finché non crolla tutto nessuno fa niente”. Da quanto risulta, si trattava di un muro di proprietà condominiale.

Una denuncia che trova conferma nella voce di una residente del posto: “Erano già stati fatti degli accertamenti, il muro presentava crepe e segni di cedimento evidenti. Sono stati mandate foto e filmati, ma è rimasto tutto fermo e senza provvedimenti. Oggi il crollo, che si poteva evitare”.

Altri residenti, le cui testimonianze sono state raccolta da Genova24 sul posto, raccontano di come il crollo abbia preceduto di pochi minuti il passaggio di persone, tra cui almeno un ragazzo che stava andando a scuola.