Dal porto di Genova sta per partire una crociera intorno al mondo: 2300 passeggeri

Genova. Nel romanzo di Jules Verne servivano 80 giorni, i 2300 passeggeri della Msc Magnifica – in partenza in queste ore dal porto di Genova – ne impiegheranno 121. Salpa oggi, con il programma di toccare 46 destinazioni in 21 diversi Paese, la sesta crociera intorno al mondo della compagnia che proprio nel capoluogo ligure ha il suo primo porto passeggeri. Il comandante sarà Pietro Sarcinella.

Nel presentare la sesta World Cruise di MSC Crociere, Gianni Pilato, area manager di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo itinerario che conferma, da un lato, il grande successo di pubblico delle crociere intorno al mondo e, dall’altro, la centralità di Genova quale importante hub strategico della nostra Compagnia a livello globale, dal quale partiranno anche le World Cruise del 2026 e del 2027″.

“Quest’anno lo scalo genovese movimenterà infatti circa 1,1 milioni di passeggeri, con 238 toccate, in crescita di circa il 13% rispetto al 2024”, continua Pilato.

L’itinerario della crociera attorno al mondo

Ricchissimo l’itinerario tra mete celebri e isole remote. Dopo alcune tappe in Mediterraneo (Marsiglia, Barcellona e Malaga), MSC Magnifica varcherà infatti le Colonne d’Ercole mettendo la prua verso il Sud America, via Casablanca e Capo Verde, arrivando a San Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Puerto Madryn.

La nave farà quindi tappa alle Isole Falkland e a Ushuaia nella Terra del Fuoco, proseguendo poi verso il Cile (Puerto Chacabuco, Puerto Montt e Valparaiso) e attraversando l’Oceano Pacifico alla scoperta dell’Isola di Pasqua (Hanga Roa), dell’Isola di Pitcairn (Bounty Bay Passage), della Polinesia francese (Papeete e Moorea) e delle Isole Cook (Aiutaki e Rarotonga), prima di raggiungere le celebri coste della Nuova Zelanda (Auckland, Tauranga, Christchurch e altre destinazioni), della Tasmania e dell’Australia (Sydney, Eden e Melbourne).

Attraversando l’Oceano Indiano, MSC Magnifica visiterà le bellezze incontaminate delle Maldive e delle Seychelles per arrivare poi in Madagascar e in Sudafrica (Port Elizabeth e Città del Capo). Dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, il viaggio proseguirà in Oceano Atlantico lungo le coste dell’Africa occidentale, toccando la Namibia, il Senegal (Dakar) e le Isole Canarie (Fuerteventura), per tornare quindi in Mediterraneo, concludendosi con l’arrivo a Genova il 6 maggio.