Croce rossa italiana, a Genova via al nuovo corso per diventare volontari

Genova. Da oltre 160 anni la Croce Rossa si occupa di prestare soccorso e di assistere persone in tutto il mondo e in tutti gli scenari operativi. Sia in pace che in guerra, sia durante i disastri o le calamità naturali ma anche nella vita di tutti i giorni, partecipando al sistema di soccorso sanitario regionale “118”, partecipando alle emergenze di protezione civile e soccorsi in zone impervie o acquatiche, fornendo pasti caldi ai senza tetto, assistenza e ospitalità alle famiglie di bambini ricoverati al Gaslini, assistenza e ospitalità alle donne e famiglie vittime di violenza ed a tutti i compiti compresi nello statuto di Croce Rossa e in aderenza ai principi che hanno ispirato la nascita del movimento e che sono ancora attuali.

Uno dei principi è che la Croce Rossa è composta da volontari. Per diventarlo, è stato appena attivato un corso di preparazione che si terrà in modalità on line per la parte teorica ed esercitazioni pratiche per la parte di primo soccorso. Il corso è totalmente gratuito.

Ci sarà un incontro riservato ai candidati dove verranno spiegate le caratteristiche del corso che inizierà il 17 gennaio 2025.