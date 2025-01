Crack nella lavanderia a gettoni, il portavoce dei residenti del centro storico: “Si affronti la questione dipendenze”

Genova. “Mi sono appena fatto una fumata di crack anche se non volevo”. Inizia così il racconto che Christian Spadarotto, uno dei portavoce dei residenti del centro storico – e in particolare dell’area che si estende tra Pré, via Del Campo, il Ghetto e la Maddalena fino a piazza Banchi – ha affidato a un post sui social e che fotografa, ancora una volta, il problema cronico dello spaccio e del consumo di droga nei vicoli di Genova.

I comitati hanno più volte interloquito con forze dell’ordine e istituzioni per denunciare la situazione e per chiedere interventi risolutori ma, nonostante l’aumento dei controlli, il potenziamento dei dispositivi di sicurezza, le telecamere di sorveglianza piazzate in punti strategici e iniziative collaterali come l’illuminazione di caruggi e piazze, il fenomeno – legato a una crisi sociale profonda – non è diminuito.

“Come ogni fine settimana faccio il bucato nella lavanderia automatica qui in zona – racconta Spadarotto in quel post che già sta facendo discutere e riflettere – entro dentro in mezzo a una cappa di fumo anche se le porte sono sempre aperte, ci sono due ragazzi che hanno in mano le pipe da crack. Una è fusa, l’altro parla con la macchinetta del caffè“.

“Ragazzi avete rotto il ca*** però eh, non ci si riesce a stare qui dentro…” “Eh scusaci tanto, fuori c’è freddo oggi. Ora ce ne andiamo”.

Procedo verso le lavatrici ma la cappa di fumo per via della corrente si è concentrata proprio lì.

Tergiverso guardando una lavatrice vuota, respiro e penso”

“Dopo un po’ prendo la mia sacca e decido si andarmene, tornerò dopo mi dico .La ragazza è con le testa tra le gambe accucciata in un angolo, distrutta; lui armeggia la pipa, ora parla col tavolo.

Tra i desideri di quest’anno forse vorrei anche che finalmente si decidesse di affrontare la questione delle dipendenze in modo radicale. Ho il voltastomaco e non so se è per aver fatto un aerosol di crack oppure per aver visto quei due ragazzi in quelle condizioni. Vorrei che non si utilizzasse l’ipocrisia per giustificare la volontà di non decidere. Vivo in un luogo dove posso vedere ogni giorno cosa succede, là dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi la faccenda è sempre più angosciante“.

Pochi mesi fa un altro grido d’allarme, lanciato sempre da Christian Spadarotto, aveva riportato per qualche giorno l’attenzione sulla problematica. In quel caso il cittadino faceva presente come il degrado rischiasse di tenere lontani dai vicoli anche i turisti, risorsa economica importante – per quanto critica – e a rischio fuga.

Le forze dell’ordine hanno annunciato una stretta nei controlli nei caruggi, peraltro, proprio per quanto riguarda la regolarità degli appartamenti a uso b&b e la gestione dei check-in attraverso le tante discusse keybox.