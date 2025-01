Sabato “blindato” a Genova, corteo antifascista e tesseramento Casapound

Genova. Alari, blindati e poliziotti in assetto antisommossa schierati già da questa mattina tra piazza Alimonda, via Montevideo e piazza Paolo da Novi per evitare possibili scontri nel quartiere dove è previsto il tesseramento di Casapound: la sede è proprio in via Montevideo.

E’ iniziata così a Genova una giornata su cui l’attenzione delle forze dell’ordine è alta già da tempo. Il dispiegamento di polizia è legato alla concomitanza tra l’attività associativa della formazione di estrema destra e un corteo organizzato nel pomeriggio da Genova Antifascista e dai centri sociali.

L’appuntamento per l’inizio della manifestazione è alle 14 davanti alla Stazione marittima, il corteo è diretto proprio verso via Montevideo, attraverso le vie del centro.

Ad alzare i livelli di tensione anche i fatti legati alla morte del giovane egiziano Ramy Elgaml, avvenuta il 17 dicembre scorso a Milano nell’ambito di un inseguimento dei carabinieri.

Per quell’episodio sono stati indagati alcuni carabinieri sono stati indagati e oggi in piazza, insieme ad antifascisti e anarchici potrebbero esserci anche rappresentanti della comunità nord africana.