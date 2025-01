Precipita mentre monta le finestre di un appartamento: morto sul colpo

Genova. Tragedia lunedì mattina in corso Perrone, dove un uomo è morto dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento in cui stava facendo alcuni lavori.

È successo intorno alle 11.30 in un palazzo al civico 3. Stando a quanto ricostruito l’uomo, 72 anni, stava montando le finestre dell’appartamento quando ha perso l’equilibrio finendo nel sottostante vialetto. La caduta non gli ha lasciato scampo: i sanitari inviati dal 118 hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma l’uomo è deceduto sul posto per la gravissima ferita alla testa.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le volanti della polizia. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto, e ascoltato anche alcuni testimoni che hanno riferito di avere assistito alla scena e visto l’uomo cadere. A causare la caduta, pare, il cedimento della scala su cui era salito per sistemare gli infissi.

Non è ancora chiaro se il 72enne stesse eseguendo l’intervento per una ditta o stesse dando una mano a fare alcuni lavori nell’appartamento, in cui risiede il figlio. A procedere con gli accertamenti anche i funzionari del nucleo Psal della Asl 3, come da prassi in casi come questi.