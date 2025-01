Genova. Due sedicenni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rompere i finestrini delle auto parcheggiate in corso Perrone per rubare all’interno.

La volante della questura li ha intercettati nella notte tra venerdì e sabato durante un controllo in zona. Vedendo due persone incappucciate armeggiare intorno a un furgone i poliziotti si sono avvicinati, ma i due sono fuggiti a piedi verso via Rolla. Dopo un inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarli in un parcheggio, dove avevano provato a nascondersi.

I due ragazzi, rispettivamente di origini marocchine ed egiziane, avevano addosso numerosi oggetti con tutta probabilità presi dalle auto: due paia di occhiali da sole, diversi telecomandi, un mazzo di chiavi, bigiotteria, quattro coltelli, un bisturi, alcune torce e un martelletto frangivetro in dotazione all’Amt.

In Corso Perrone i veicoli danneggiati e rovistati sono risultati dieci, sette i proprietari rintracciati che hanno riconosciuto e sono rientrati in possesso dei loro oggetti. I due 16enni , già con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di via Frugoni.