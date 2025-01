Corso Italia, due giovani nei guai: uno ubriaco alla guida, l’altro aveva cocaina nella tasca

Genova. Uno era ubriaco alla guida, l’altro aveva droga in tasca, a bordo trasportavano una catena a maglie metalliche da un metro e mezzo. Nei guai sono finiti due giovani genovesi, un 22enne e un 23enne, fermati in auto dalla polizia in corso Italia.

È successo la scorsa notte intorno alle 2. Durante un posto di controllo, gli agenti della volante hanno fermato una vettura con tre persone a bordo

Percependo subito un forte odore di alcool provenire dall’interno, i poliziotti hanno sottoposto al test alcolemico il 22enne alla guida che ha dato esito positivo: il giovane è stato quindi sanzionato amministrativamente. Durante il controllo del veicolo, poi, è stata rinvenuta la catena in possesso del conducente, che è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.

Il passeggero 23enne, invece, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina nascoste all’interno della tasca dei pantaloni e per questo è stato sanzionato amministrativamente per uso personale e segnalato in Prefettura.